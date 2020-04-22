“金正恩健康異常”傳聞……要考慮所有的可能性冷靜而周密地應對. April. 22, 2020 07:33. . 美國有線電視新聞網（CNN）等外媒昨天報道說，美國政府正在密切關註朝鮮國務委員會委員長金正恩接受手術後病情危重的情報。此前，韓國專門報道朝鮮消息的媒體《每日NK》援引朝鮮內部消息人士的話報道說：“金正恩接受了心血管手術，目前正留在妙香山特閣接受治療。”但青瓦臺方面表示：“到目前為止，尚未發現朝鮮內部的異常動向。” 目前，金正恩的“健康異常”傳聞還屬於尚未得到確認的情報水平。但是其可能性並不低。早在金正恩15日沒有在展示政權正統性的最重要活動太陽節（金日成生日）參拜活動中露面時，就早已傳出他的健康異常傳聞。朝鮮媒體報道了高層幹部參拜錦繡山太陽宮的消息，但當時並沒有看到金正恩的身影。他最後壹次公開露面，是在10天前主持勞動黨政治局會議。 過去有過多次朝鮮最高領導人長期沒有在官方媒體上露面，每次都會出現健康問題和內部權力鬥爭說。2014年，金正恩在40多天裏壹直沒有露面，後來還瘸著腿出現。後來有消息說，他接受了去除腳踝囊腫的手術。前年韓朝首腦會談時，金正恩雖然移動了很短的距離，但是仍然表現出喘不過氣的樣子，由此讓人覺出他正被慢性疾病所困擾。 這次傳出他手術後病情危重的說法，但韓國政府作出了慎重的反應，傾向於認為傳聞並不屬實的可能性非常大。究竟是因為考慮到韓朝關系的敏感性，還是因為情報能力不足，還有待觀察。因為朝鮮本來就是壹個封閉的孤立國家，韓美當局的尖端情報能力也會受到限制。當然，朝鮮政權也曾將最高領導人的長期閉門不出作為鏟除內部動搖勢力的肅清契機。 由於朝鮮的封閉性，確認真偽需要壹段時間。在此期間，傳聞只會繼續擴大再生產，連帶著昨天韓國國內股市和外匯市場也出現動蕩。獨裁體制中當權者的空白會導致政權內的權力鬥爭和無法預測的體制崩潰。朝鮮政權以甚至三代世襲來顯示權力的堅固性，因此預測發生劇變事態是輕率的預判，但在與朝鮮處於停戰線兩側的狀態下，不能放松警惕。 即使金正恩的健康狀況沒有達到有問題的程度，但如果已到了他不能出席正式場合的狀態，朝鮮將陷入更加封閉和孤立的狀態。擔心掌控力松懈，更會勒緊內部，對外表現出好戰姿態。要對以體制安全為第壹要務的脆弱國家的不安障礙和過度行動進行管理，對於韓國來說也是不小的課題。政府應該密切註視朝鮮的動向，並考慮到所有的可能性，冷靜應對。

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