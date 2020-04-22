“霍根女婿”向韓國表達謝意，稱“欠韓國一個大人情”. April. 22, 2020 07:33. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 以“韓國女婿”出名的美國馬裏蘭州州長拉裏•霍根(64歲)20日(當地時間)表示：“從韓國那裏確保了可以篩查50萬次新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的檢查設備。”對此，唐納德•特朗普總統表示，執政黨共和黨所屬霍根州長購買韓國產裝備讓特朗普政府的新冠肺炎防疫應對努力退色，並表達了強烈的不滿情緒。 霍根州長在州都安納波利斯召開記者會表示：“馬裏蘭州欠韓國一個大大的人情。真心感謝幫助我們與看不見的敵人戰鬥的韓國。”他向代表韓國政府出席的韓國駐美大使館公共外交公使洪錫仁低頭，用韓語說“謝謝”。此次購買與特朗普總統向文在寅總統要求，美國聯邦政府確保的75萬個診斷設備無關。 首都華盛頓附近的馬裏蘭州，605萬人口中有1.3萬人以上感染了新冠肺炎病毒。雖然患者在迅速增加，但到目前為止進行的檢查只有7萬件。霍根州長也擔心地說：“馬裏蘭州可能成為(美國最大的受災地區)第二個紐約。”州政府方面期待，通過確保韓國產診斷設備，可以快速進行檢測。韓國產的裝備18日抵達華盛頓國際機場時，霍根州長夫婦親自前往機場接待。 CNN報道說，霍根州長的韓裔配偶柳美女士(61歲)在購買過程中親自與韓國企業交涉，起到了很大作用。霍根州長也稱贊道：“妻子是作戰的冠軍。”出生於全南羅州的柳美女士在第一次婚姻中生下了三個女兒，並於1994年來到了美國。離婚後擔任畫家，2004年她與霍根州長結婚。霍根州長在民主黨支持率較高的馬裏蘭州以共和黨人的身份當選，從2015年1月開始領導馬裏蘭州。 特朗普總統當天在白宮舉行的記者招待會上說，一些州長不太理解聯邦政府的政策，他說：“如果霍根州長先聯系了副總統麥克•彭斯，那麽確保檢查機構所需的錢就可以省下來。”霍根州長立即向CNN反駁說：“特朗普政府之前反復說州政府應該自己制定對策。”從去年7月開始擔任州長聯合會議長的霍根州長19日也批評說：“總統說州長們沒有盡職盡責的發言是絕對的謊言。”

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