貝多芬和奉俊昊的共同點？. April. 22, 2020 07:33. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “貝多芬每天喝的咖啡量是多少？” “準確地數了數，60顆（咖啡豆）！” 今年是古典音樂的集大成者路德維希•凡•貝多芬(1770~1827年)誕辰250周年。最近，京畿道文化殿堂改名為京畿藝術中心，並推出了視頻系列，該作品不像貝多芬的表情那樣嚴肅，有時甚至讓人捧腹大笑，了解他的藝術世界。由京畿藝術中心媒體創作所制作的正規節目《京畿必浦有(音)》的第一個系列“貝多芬和咖啡”。該節目通過YouTube頻道“嗷！京畿藝術中心'(www.youtube.com/user/iloveggac)”每周公開。 演出人員共有三人。京畿道藝術中心崔鐘赫PD和京畿交響樂團副指揮鄭娜拉、音樂評論家盧勝林將以每周一次共25篇影像來觀察貝多芬的家庭經歷和影響力。在這裏他們將以問答方式解開從序篇《咖啡狂人貝多芬》到21日更新的第四集《世紀對決! 莫紮特vs貝多芬》等5篇影像傳達的主要疑問。 Q: 有傳聞說貝多芬是私生子，有這回事嗎？ A: 因為父親是沒有什麽才華的音樂家，突然出現了天才的兒子，所以才會有這樣的說法。 貝多芬自己也享受那樣的謠言，但因為擔心母親的名譽，最後沒有聲張出去。 Q: 聽說貝多芬的父親是個酒鬼.... A: 貝多芬的爺爺是做釀酒廠的，來自於家傳。貝多芬的奶奶也死於酒精依賴癥，貝多芬也因肝硬化糟蹋壞了身體。當時，萊茵河周邊的葡萄酒很有名，即使像水一樣喝葡萄酒，人們也會容忍。 Q: 他的父親是否像傳聞中那樣虐待貝多芬？ A: 從周圍人的證言來看是這樣的。貝多芬還被關在地下室裏。但就當時的教育慣例而言，很難說嚴重。對於貝多芬的教育，父親讓(約翰)理性地做出了最好的選擇。 Q: 貝多芬的藝術理想與奉俊昊導演相似嗎？ A: 貝多芬曾說“所謂好的音樂，就是極端個人的無限表現”。這讓人聯想到奉俊昊導演(曾引用馬丁•斯科賽斯的)“最個人的東西就是最有創意的東西”的話。 Q: 貝多芬是如何評價莫紮特的？ A: 在演奏會上，貝多芬經常演奏莫紮特的作品，並寫以他為主題的變奏曲等，表達了尊敬之情，但在私下他卻常對周圍人說：“莫紮特的音樂就切成一小塊一小塊的。不是我的取向。” 以後還有20多篇這樣的話題。除了三人豐富的口才外，用韓文利用鄭指揮的圓頭“ᄋ”(이응)等巧妙的字幕也增加了趣味性。 崔PD表示：“雖然我制作並共享了簡單的劇本，但是進入節目錄制後會有很多和劇本不同的故事，會不知不覺間引發有趣的話題。”他說：“在結束貝多芬25集視頻的播放後，將介紹古斯塔夫•馬勒的音樂等話題。”

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