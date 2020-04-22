2020款現代Veloster N上市，搭載8擋濕式雙離合變速器. April. 22, 2020 07:34. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車21日推出了高性能車輛Veloster N的第二款車型“2020 Veloston N”，並正式開啟銷售。 Veloster N是2018年首次亮相的現代汽車的N型車。N車型是提升行駛能力的現代汽車高性能車型，也是國內首個高性能汽車品牌名稱。2020款現代Veloster N在兩年前的車型上增加了8擋濕式雙離合器變速器(N DCT)。在現有的手動變速器中，采用了電動離合器啟動裝置“Actuator”，使駕駛者能夠均勻使用自動變速器和手動變速器。 N DCT在離合器的啟動過程中使用了油，大大提高了潤滑性能和冷卻性能，使它能夠應對高扭矩的發動機。通過這些，2020款現代Veloston N汽油2.0渦輪增壓發動機的最大功率可提升至275馬力，最大扭矩可達36.0公斤/米。在靜止狀態下，百公裏加速時間比手動變速器的配置短0.5秒，只需5.6秒。此外，該車還具備了，為增加駕駛樂趣，變速時強化加速感的“N Power Shift (NPS)”、自動實現符合行駛情況的變速的“N Track Sense Shift (NTS)”，以及在一定時間內提升發動機和變速箱最大性能的“N Grin Shift (NGS)”等功能。 此外，適用於跑車的頭部支撐一體式運動凹被折椅“N Light Sports Bucket Seat”可作為選擇配置添加。坐的地方使用了高級合成材料阿爾坎塔拉，提高了腰部側面支撐部位(側面螺栓)和大腿側面部位的高度，即使在急劇的曲線行駛時，駕駛員也能以穩定的姿態投入行駛。 為了讓駕駛員選擇行駛功能，該車搭載在中控臺上的“N Grin 控制系統”比以前有所改善。在功能啟動或不具備啟動條件時，將其浮在駕駛席儀表盤上，能讓駕駛員立即了解車況。另外還配備了前方防撞輔助(FCA)、駕駛員註意警告(DAW)、車道跟隨輔助(LFA)、車道保持輔助(LKA)、遠光輔助(HBA)、盲點碰撞預警(BCW)、後方交叉碰撞警示(RCCW)等智能型安全技術。價格方面，從以1.5%的個別消費稅為基準的2944萬韓元起步。

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