愈演愈烈的“中國新冠疫情責任論”……默克爾：“中國應透明地予以公開”. April. 22, 2020 07:34. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 對於新冠疫情的擴散，“中國責任論”正在愈演愈烈。繼美國之後，歐洲各國首腦也敦促中國明確查清瞞報新冠疫情的疑惑。 據路透社等媒體報道，德國總理默克爾20日表示：“中國政府應該透明地公開新冠病毒的起源和初期擴散。只有這樣，全世界才能吸取教訓，情況才會好轉。”最近在德國，“新冠疫情中國責任論”還通過主流媒體《圖片報》等媒體擴散開來。 法國總統馬克龍17日接受《金融時報》采訪時指出：“認為中國妥善地應對了（新冠疫情），這是天真的想法”，“正在發生我們不知道的事情。”英國外交大臣拉布16日在記者會上也表示，“有必要對病毒在中國是如何傳播的進行徹底的分析”。 歐洲與美國不同，在新冠疫情上壹直克制對中國的批評。這是因為2017年特朗普總統就任後，隨著與美國的關系逐漸疏遠，歐洲對中國的依賴度也隨之增加。對於歐洲基調的改變，美國外交專業媒體《外交政策》表示：“中國公布的有關新冠疫情的數據失去了信任。以此為基礎制定的各國新冠疫情對策也是錯誤的。”中國沒有明確地表明新冠疫情發病時間和累計死亡人數等，因此曾引起不信任。 新冠疫情在本國暴發後還宣傳本國體制，貶低其他國家的做法也引起了反感。近日，中國駐法大使在其網站上發表文章《西歐應對新冠疫情行動遲緩》，遭到法國政府的抗議。也有人指出，中國打著人道主義的旗號支援醫療物品，有意挑起歐盟的分裂。部分人還懷疑中國在西方社會散布假新聞。 也有分析認為，為了喚起國內輿論，壹些國家將矛頭轉向了中國。包括美國在內，法國、德國、英國等國的新冠疫情死亡人數達數萬人，損失巨大。《金融時報》報道說：“西方政客攻擊北京，避免自己的失敗，同時分散批評對象。” 隨著對中國的批評擴散到全世界，壹直擁護中國的世界衛生組織陷入了尷尬的立場。世衛組織總幹事譚德塞20日在瑞士日內瓦總部的新聞發布會上強調：“我們從未向美國隱瞞（任何信息）。”

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