“金正恩手術、病危”傳聞……動搖韓半島的“金正恩風險”. April. 22, 2020 07:34. by 韓相俊記者、華盛頓=常駐記者 金正安 alwaysj@donga.com,jkim@donga.com. 隨著朝鮮國務委員會委員長金正恩不久前接受手術後病危的“健康異常說”擴散，韓半島局勢動蕩不安。美國媒體援引美國政府相關人士的話報道說，捕捉到金正日病危的諜報，消息傳開後，青瓦臺首先表示，“沒有發現朝鮮內部有特殊動向”，出面予以否認。 美國有線電視新聞網（CNN）當地時間20日報道稱：“美國政府正在關註金正恩接受手術後陷入病危（grave danger）的情報。”該電視臺還援引另壹名美國官員的話報道說：“雖然對金正恩健康的憂慮具有可信性，但很難評價其嚴重程度。”彭博社也報道說：“美國政府接到金正恩上周接受心血管手術後病情嚴重的情報，正在努力掌握細節”，“白宮也收到了相關報告。” 金正恩在11日主持勞動黨政治局會議後，10天來壹直沒有在公開場合露面。特別是，他甚至沒有參加其爺爺金日成主席的生日4月15日（太陽節）活動，因此出現了健康異常的傳聞。韓國國內專門報道朝鮮消息的媒體《每日NK》援引朝鮮內部消息人士的話報道說，金正恩12日在平安北道妙香山地區的診所接受了心血管手術。 對此，青瓦臺表示：“關於金正恩委員長健康異常的傳聞，沒有可以確認的內容”，“截至目前，還沒有發現朝鮮內部任何異常動向。”青瓦臺直接出面阻止了金正恩健康異常傳聞的擴散。青瓦臺高層相關人士表示：“據我們掌握的情況，金正恩委員長目前滯留在地方上”，“但不是妙香山地區。”該相關人士補充說：“朝鮮軍方等任何組織都沒有出現緊急警戒等特別的動向”，“沒有可用來證明證明健康異常傳聞的特別動向。”據青瓦臺和情報部門掌握的情況，目前金正恩停留在距離平壤200公裏的元山。 青瓦臺和白宮20日通過情報渠道共享了有關金正恩動向的情報，但是對金正恩狀態的判斷並不完全壹致。壹名熟悉朝鮮情況的消息人士表示：“金正恩可能接受了某種手術，但這壹情況也不確定。”中國北京的壹名外交消息人士表示：“尚未掌握金正恩病危的動向”，“我認為，在華朝鮮人中間也沒有異常動向。”

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