備戰個人最後一屆奧運會的女子最高齡選手朴娜莉. April. 21, 2020 07:38. by 金培中 wanted@donga.com. “如果一天懶於運動，年齡大了，狀態一下子就會掉下來(笑)。” 受到克服新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情影響，大部分訓練設施都關門停業，因此很難進行正常的“運動員”生活。遊泳選手朴娜莉(32歲•全北體育會)也是如此。每天上午進行2小時左右的體能訓練後，下午來到首爾等首都圈的遊泳館，再次在水中進行2小時左右的訓練。周末還會登山。但是，為了不落後於年輕選手，與平時訓練6小時以上的時期相比，還是有些不足。 朴娜莉的“訓練中毒”是有其自身原因的。在高中1年級時的2004年，參加雅典奧運會200米個人混合泳比賽並被稱為“第二個崔允喜”的朴娜莉立即被遺忘。原因是傷病。2011年以後，在國家隊的名單中很難找到她的名字。 堅持鍛煉身體，等待時機的她，在30歲的2018年迎來了機會。在當年的全國體育大會上，自2011年以後，時隔7年她再次奪得了個人項目(200米自由式)的冠軍。乘勢在第二年的國家代表選拔賽上戴上太極徽章，時隔8年再次以國家代表(女子800米接力)的身份參加了光州世界遊泳錦標賽。朴娜莉、崔正敏(22歲•全北體育會)、鄭賢英(15歲•巨濟古縣中學)、趙賢珠(20歲•蔚山市政府)四人搭檔的女子800米接力韓國代表隊在決賽中排名第12位，獲得了東京奧運會參賽資格。國際大賽經驗豐富的朴娜莉向沒有接力泳經驗的妹妹們傳授經驗，起到了很大作用。為了闊別16年的奧運征程，大姐姐已經先向前邁了一步，妹妹們決心：“向這位成員學習！” “去年12月和正敏、賢英一起在濟州島進行了訓練。技術比世界錦標賽那時更好了。如果再次組隊，貌似只要我做好就可以了。哈哈。” 世界錦標賽當時，她是韓國遊泳年齡最大的國家代表，現在也是“年齡最大的女子註冊選手”。夢想成為體育行政家，同時學業並行(首爾大學體育教育系4年級)的她最近被年輕選手當作榜樣。 在東京奧運會上，她的目標是除了給4個人參賽機會的接力選手外，還要參加主要項目200米自由泳個人賽。要想實現夢想，必須在國家代表選拔賽上獲得第一名。按照我們國家的年齡算法，明年朴娜莉就要34歲了。雖然不容易，但是知道身體管理的重要性，所以決心不放松訓練。由於世錦賽後一段時間狀態驟降，所以她認為，推遲奧運會一年對自己來說反而是一次很好的機會。 “小時候我產生過那樣的錯覺，認為成為國家代表選手是很容易的事情。但隨著歲月的流逝，我明白了如果沒有刻苦的努力是很難的。有了更多的時間準備，我希望自己能夠練好身體，不留下遺憾，去參加最後的奧運會。” 從上午開始下雨的19日，她送來了在首爾蘆原區佛巖山山頂拍攝的“打卡照片”。個人最後一屆奧運會的備戰工作今天也一如既往地進行著。

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