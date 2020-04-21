移交國會的災難支援金……增加國家債務，100%發放是不合理的. April. 21, 2020 07:38. . 隨著國會正式啟動第20屆臨時國會，為支付緊急災難支援金的補充預算案進入了審議階段。議會選舉結束後的16日，政府在國務會議上表決了向低收入70%的家庭最多發放100萬韓元緊急災難支援金的方案，並提交給了國會。但是執政的共同民主黨主張擴大發放給全體國民，引發了爭議。在野的未來統合黨在國會選舉時要求給每個國民50萬韓元，但是最近出現了要重新考慮的主張，因此未能確定立場。 之於緊急災難支援金，當初企劃財政部考慮到國家的財政狀況，制定了給低收入50%的家庭的方案，但是共同民主黨強力推進到擴大為70%，並落實了這壹方案。但是執政黨在選舉前後又提出了將比例提高到100%的方案。面對新冠疫情災難，全國人民承受著物質上、精神上的痛苦和不便，在這樣的情況下，每壹個公民都有資格和理由獲得支援金。給所有家庭提供災難支援金的方案還具有壹個優點，可以減少篩選工作所需的時間和行政費用。 但在無法確定國內外新冠疫情發展方向的情況下，不能浪費國家財力。政府原計劃通過調整政府支出和地方費用等籌集9.7萬億韓元的災難支援金，但如果擴大為向全體國民，就需要13萬億韓元以上。如果因新冠疫情而無法使用的支出難以進壹步調整，則只能發行赤字國債。遵守朝野政黨在選舉時向國民做出的承諾固然重要，但考慮到國家財政狀況，還是按照當初政府的方案支付比較好。如果可以按照國務總理丁世均的提議，面向全體國民發放，但是對高收入者以後可以用稅金回收的話，可以成為同時滿足迅速性和財政健全性的方案，但是其實際回收方案和眼下的財源籌集手段應該更加明確。 3月份就業人數減少近20萬人，臨時停職人數暴增至160萬人，新冠疫情引發的經濟沖擊越來越大。因為，諸如既要為失去工作也沒有雇用保險而處於死角地帶的日薪勞動者和特殊勞動者提供支援，還要為因消費和生產癱瘓而日益困難的中小大企業的雇傭者們提供保護等等，需要財政的地方不止壹兩處。 有保健專家甚至預測，新冠疫情會在冬季或者明年第二次大流行。考慮到今後可能會出現第二次、第三次經濟沖擊，應該保留財政余力。相比圍繞政府準備的方案反復爭論，不如就算方案不完善也要迅速發放更為重要。

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