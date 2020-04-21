薩拉熱窩的槍聲. April. 21, 2020 07:57. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 1914年6月28日，奧地利帝位繼承人弗朗茨·斐迪南大公和妻子索菲亞訪問波黑首都薩拉熱窩。大公夫婦完全沒有察覺波斯尼亞和塞爾維亞復雜的國內局勢和暗殺陰謀。不，雖然有諜報，但他們並不相信。理由是來到薩拉熱窩之前訪問的地方，都受到了當地居民的熱情迎接。夫婦倆沒有保鏢，在傳統市場散步，相信這種氣氛在薩拉熱窩也會延續下去。 第壹次嘗試是暗殺犯投擲的炸彈，它越過了大公夫婦乘坐的汽車，或者因為司機發現炸彈後踩了油門，在後面的車裏爆炸。爆炸產生了傷員。大公似乎受到了沖擊，也有些膽怯，但似乎認為應該以堅毅戰勝。他說要改變行程，去醫院慰問傷員。索菲亞也在大公的勇氣下堅持同行。 當天的警衛工作非常糟糕，甚至被載入史冊。事故連發，讓人不禁懷疑他們是不是陰謀參與者。幾經周折，大公的車在最後壹個暗殺犯，也是最為矮小、身體患病將死，但屬於最佳射手、真正的殺手加弗利洛·普林西普面前停了下來。他只發開了兩槍，其中壹發切斷了大公的頸部靜脈，壹發打斷了索菲亞的胃腸動脈。 雖然這是暗殺犯們沒有想到的結果，但由此引發了奪走了1000多萬條生命的第壹次世界大戰。但是塞爾維亞等國卻沒有參與第壹次世界大戰。這場暗殺行動的背景是塞爾維亞、波斯尼亞、科索沃等地區的復雜局勢，經過近百年的擱置，在20世紀結束時又爆發成為被認為是最嚴重內戰的南斯拉夫與科索沃內戰。人類真的聰明嗎？通過歷史吸取教訓，高等教育是否在傳遞解決自身問題的智慧？薩拉熱窩的槍聲說並非如此。只是為了防止整個社會被誰也無法控制的激流所席卷而掙紮而已。 歷史學家

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