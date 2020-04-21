今年鞋業界的流行趨勢，請記住“四方形”. April. 21, 2020 07:38. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 如果正在為適合逐漸變暖的天氣的新鞋子而苦惱的話，今年讓我們記住“四方形 (square)”吧。無論是鞋頭還是鞋跟，邊角(Edge)都清晰可見的四方形是近期鞋業界的主要趨勢。博格認為，今年最值得註意的趨勢之一就是這個“四方形”，同時讓人們記住“具有裁剪得很鋒利的幾何四方形鞋頭、四角跟的皮鞋”。 與鞋子相嫁接的四方形，既給人以上世紀90年代風的復古感覺。又同時傳遞著簡單、面向未來的感性，在這一點上，其有著奇妙的魅力。特別是鞋頭呈四方形的“方頭(Square Toe)”是今年流行的核心。Toe意指鞋尖。雖然也有邊角圓潤的“圓方頭”，但本季的流行趨勢是邊角盡量保持平整的四方形。 這種獨特的設計可能因人而異，但真正走上流行軌道，寶緹嘉(BottegaVeneta)功不可沒。新聘請的創意總監丹尼爾•李在出道秀的2019年秋冬時裝秀上集中展示了方頭鞋，從此開始受到時尚潮人的關註。 今年春夏時節，巴黎世家(Balenciaga)、伊夫聖洛朗等多家豪華品牌也加入其中，版圖一下子變大了很多。包括靴子、淺口鞋、涼鞋、豆豆鞋、運動鞋和拖鞋等領域，正在引進方頭鞋。以幾何形狀的包包設計出名的荷蘭品牌萬德勒(Wandler)，也以四方形、五邊形等圖形花紋突出的方頭鞋，成為這一領域的新興強者。 方頭造型如何設計，不僅給人簡單幹練的感覺，還能給人粗獷的感覺。鞋子種類繁多，選擇余地大。與衣服搭配穿著舒適也是優點。雷切爾考克斯組長李恩惠表示：“四方形能與任何風格都很搭。搭配休閑上衣、淺色牛仔褲或百慕大褲子，給人以幹練的感覺。” 可以隨意選擇的是中等高度的高跟鞋。業界預測稱，既能體現格式，又能營造舒適氛圍的“mule(後跟打通的鞋)”形態將會受到歡迎。90年代款式，帶有圓腳環或大腳趾和第二根腳趾間有帶子的平底涼鞋也多出現在春夏T臺上。 也不一定鞋頭都得是方的。隨著高厚的平臺高跟鞋的流行和四方形的結合，今年將會流行一種大膽的風格，即比起輕薄的鞋跟，粗獷的四角鞋跟會原封不動地呈現在人們面前。像圖形一樣穩重的高跟鞋顧名思義“從頭到腳”都彰顯著時尚感。

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