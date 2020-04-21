T.Cast宣布“向內容事業投資1000億韓元”. April. 21, 2020 07:38. by 孫宅均 sohn@donga.com. T.Cast(代表姜信雄)20日表示，將對自行開發的內容事業投入1000億韓元以上。T.Cast擁有E頻道、大銀幕、FashionN、CineF等10個頻道和藝術電影院CineCube。 T.Cast從今年年初開始引進了趙書允CP、齊英宰、李炳赫、田世界、李智善、方賢英等PD，新設了制作局。趙CP曾執導過MBC綜藝節目《我們結婚了》、《Radio Star》等優秀節目。制作局計劃今年首次推出自制節目，將展示復古大眾音樂的《Top Goal Rhapsody：K-Pop也能翻譯嗎？》 CH view將推出講述海邊生活故事的《奔向大海的男人》。FashionN將於下月推出講述社交網絡服務(SNS)Influencer們生活的“In Starlive第三季”。

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