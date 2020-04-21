全球知名學者集思廣益 共同探討新冠肺炎病毒應對方案. April. 21, 2020 07:39. by 池明勳 mhjee@donga.com. 保健、經濟、教育等各領域的全球知名學者們為了克服新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的全球大流行(Pandemic)，以及在以後變化的環境中摸索多種應對方案，碰頭研究對策。 KAIST20日表示，將從22日上午9點開始在大田總院學術文化館5樓的鄭根謨會議廳舉行“旨在克服新冠肺炎疫情的全球合作方案”國際論壇，會議時長3小時零15分鐘。主管活動的KAIST全球戰略研究所所長金正浩(音)表示：“這是第一次由國際性企業、團體和教育機關參與的‘後新冠肺炎時代全球合作方案’討論。為響應保持社會距離，論壇將通過油管和NAVER TV進行直播。” 世界經濟論壇世界健康與保健部門負責人阿爾諾•貝爾納爾發表主旨演講，介紹為克服新冠肺炎疫情而成立的世界經濟論壇下屬“新冠肺炎行動平臺”。國際疫苗研究所事務總長傑羅姆•金介紹了旨在縮短開發新冠肺炎疫苗和治療劑的國際社會合作方案，微軟高等教育產業解決方案理事亞歷山德羅•帕帕斯皮裏迪斯介紹了新冠肺炎疫情引發的教育領域的變化和高等教育的革新事例。 KAIST人工智能(AI)大學院教授崔允在預測了適用於傳染病初期探測、確診、傳播預測全過程的AI技術。國務總理丁世均通過祝詞視頻介紹了韓國政府成功防疫新冠肺炎疫情的事例。KAIST校長申成哲表示：“此次論壇可以為構建新冠肺炎和之後的世界新標準做出貢獻。”美國布魯金斯研究所環球教育中心所長瑞貝卡•溫斯洛普和韓國帕斯特爾研究所所長柳旺植等人將參加小組討論。

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