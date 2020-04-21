被批“檢查遲緩”的特朗普，這壹次因急於恢復經濟而“超速檢查”. April. 21, 2020 07:39. by 朴湧 parky@donga.com. 美國特朗普政府允許出售未經事先檢查的新冠病毒抗體檢測工具，要求盡早實現經濟正常化。盡管人們對檢查的可信度及新冠疫情再次擴散的憂慮日益增加，但政府卻壹味地高呼“擴大抗體檢查”，引起了人們的擔憂。新冠疫情初期，美國政府因檢查遲緩而備受指責，但這次卻因“超速檢查”而成為眾矢之的。 ○市場銷售的90種工具中只有4種獲得FDA批準 抗體檢查不是判斷是否感染了新冠病毒，而是判斷是否形成了抗體等免疫系統。它是在新冠疫情平息後作為判斷經濟正常化時期及階段的主要依據。不正確的檢查結果很難判斷誰具有了免疫力、有沒有復發的危險。 據《華盛頓郵報》報道，美國食品和藥物管理局（FDA）上個月中旬批準超過90種檢查工具在市場上銷售，以快速進行抗體檢測。其中，得到FDA正式認可的企業只有4家。其余的只是廠商經過自檢後通知FDA。 有人指出，尤其是刺破手指采集血液後在家中可以輕易判斷出是否形成抗體的“快速檢測器”存在很多問題，其售價為60至115美元。據悉，尤其是出現了不少雖然沒有抗體也會判定產生抗體的案例。 在得克薩斯州拉雷多市對壹些器械的可信度進行調查後發現，其準確率只有約20%得到驗證。這與企業方面主張的超過90%的準確率不同。甚至在獲得FDA批準的產品中也出現了5%的錯誤。需要經過實驗室檢驗的更精巧的檢測工具，難以立即大量生產來滿足需求。 市場上的許多檢測儀器主要產自中國和其他亞洲國家。《華盛頓郵報》指出，英國政府最近從中國進口了價值2000萬美元的檢測機構，但有相當壹部分機構未能正常運作。美國公共衛生實驗室協會的局長凱利·布羅布爾斯基指出：“如果做很多不正確的檢查，比不做檢查更糟糕。”世界衛生組織也勸告說：“有關新冠疫情的新檢查器械最好只用於研究。” ○特朗普堅持“擴大抗體檢查” 在這種情況下，特朗普總統仍不斷施壓，要求擴大檢查範圍。他在17日舉行的記者招待會上說：“抗體檢查將顯示誰擁有出色和美麗的免疫力，從而支持我們使美國人重返工作崗位的努力。” 部分地方自治團體和企業也參與其中。紐約州州長安德魯·科莫19日說：“檢查得越多，經濟就越開放。將從本周開始進行大規模抗體檢查。”紐約州計劃本周對3000人進行檢查後，將其增加到每天最多10萬人。據《紐約時報》報道，拉雷多市也已經對2萬名居民完成了檢查。 美國職業棒球大聯盟（MLB）事務處和選手們也決定近期接受檢查。高盛、推特等大企業和美國職業籃球協會（NBA）等也在考慮引進抗體檢查。最近接受檢查的加州廣告公司主管迪恩·卡拉斯說：“如果我知道我有抗體，我可能會在外面變得更勇敢壹些。”

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