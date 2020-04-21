韓國重新推進東部海岸南北鐵路連接項目，政府“免除可行性調查”. April. 21, 2020 07:39. by 黃仁贊 hic@donga.com. 韓國政府20日正式宣布重新推進南北鐵路連接事業。繼韓美首腦在兩天前的通話中就對朝鮮人道主義援助達成共識後，韓國政府又強調連接南北鐵路的決心，朝鮮是否會回應韓美接連發出的對話信號備受關註。 韓國統壹部當天表示：“23日將舉行第313次南北交流合作促進協議會，計劃對批準‘東海北部線江陵~豬津鐵路建設事業’作為南北交流合作項目的問題進行討論，並由此創造免除可行性調查等提前開工的條件。”可行性調查必須滿足經濟效益等多項評估標準，但如果被指定為南北交流合作項目，則可以根據國家財政法免除可行性調查，能夠盡快推進項目。南北交流合作促進協議會之前主要以書面協商的方式舉行，但此次計劃將由統壹部長金煉鐵親自主持面對面會議，強調推進工作。 此次研究的項目區間為江陵至豬津的路線，總長110.9公裏。將采取單線而非復線的方式。總工程期為7年，預計工程費用約為2.3490萬億韓元。江陵至釜山區間目前已經連接，如果這壹區間連接起來，朝鮮境內區間整修後，可以從釜山出發，沿鐵路經由朝鮮、中國、俄羅斯到達英國倫敦。 連接南北鐵路是文在寅政府構想的“韓半島新經濟構想”的基本基礎，也是兩年前《4·27板門店宣言》中的協議事項。南北雙方2018年12月26日在朝鮮開城板門站舉行了連接南北鐵路和公路的開工儀式，但第二年朝美首腦在河內談判破裂後，壹直沒有取得進展。韓國統壹部發言人呂相基表示：“據我們判斷，東海北部線項目在之前達成協議的鐵路和公路連接項目的執行層面的基礎上，還對促進（相關）地區的經濟也會有很大的幫助。” 隨著韓國政府重新推進南北鐵路連接，朝鮮是否會對南北、朝美對話重新表現出興趣備受關註。朝鮮勞動黨第壹副部長金與正為了觀看2018年2月平昌冬奧會開幕式，還乘坐過江陵線高速列車（KTX）。朝鮮國務委員會委員長金正恩在當年4月27日舉行的韓朝首腦會談上曾表示：“去過平昌冬奧會的人說平昌高速列車很好。”因此有分析認為，韓美首腦在18日的通話中強調了有關新冠疫情等的對朝人道主義援助意向，接著韓國政府在連接韓朝鐵路方面采取了“行動”，這可能成為引導朝鮮回到談判桌前的誘導之策。 韓國政府將在4·27會談兩周年的27日上午，在江原高城郡豬津站舉行由統壹部和國土交通部主辦的“推進東海北部線紀念儀式”。包括統壹部長金煉鐵、國土交通部長金賢美、江原道知事崔文洵等中央政府、地方政府及相關團體負責人等150多人將參加紀念活動，並舉行祈願連接南北鐵路的表演、紀念儀式等活動。 也有人認為，在4·15國會選舉執政黨取得壓倒性勝利後，政府可能立即對朝鮮發動了攻勢。對此，統壹部相關人士表示：“東海北部線的連接事業，是政府從數年前開始就壹直討論的問題，鐵路連接紀念活動也是作為4·27會談兩周年的相關活動，很久以前開始準備的。”

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