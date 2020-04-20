汽車、航空等主力產業面臨危機……如果支援遲遲不到，整個經濟將會動搖. April. 20, 2020 07:36. . 據預測，國內5家整車企業4月份的出口數量將比去年同期下降43%。這標誌著新冠疫情的沖擊開始全面顯現。隨著汽車等基礎產業的損失日益明顯，政府決定在本周舉行的第五次非常經濟會議上討論支樣產業支援對策。壹旦落後，即使投入巨大的時間和努力，也很難恢復全球競爭力，這就是支樣產業。前後方關聯效果顯著，對就業的影響也很大。 據韓國汽車產業聯合會估算，現代汽車去年4月的出口量為9萬輛，今年4月將減少到5.5萬輛，起亞汽車也將從8萬輛減少到4.6萬輛。這意味著，國內生產汽車的60%是出口的，無論內需如何支撐，銷售額都將丟掉三分之壹。據汽車業界推算，為防止整個汽車產業的連鎖破產，需要32.8萬億韓元。第壹季度連壹艘主力船舶液化天然氣船都沒有接到訂單的造船業、石油化學等其他主力企業也陷入了流動性不足的困境。 國際航線乘客減少超過90%的航空業界已經處於昏迷狀態。大韓航空公司每月的客運收入減少6000億韓元，1.9萬名國內職員中有70%進入了輪休狀態。但是，在對廉價航空公司提供3000億韓元支付擔保後，政府沒有出臺追加對策。美國政府已經承諾，將直接向美國航空業提供超過30萬億韓元的援助。 據悉，政府將於本周推出的支援政策中，政府保障20萬億韓元規模的公司債務的方案正在被重點討論。即，在重新發行到期的公司債券時，由政府提供支付擔保。雖然這會對因信用等級下降而遭受流動性不足的企業帶來很大的幫助，但是其規模是否足以支撐整個支柱產業還是個疑問。 不少人指出，政府推遲對支柱產業的援助政策是因為政治日程的影響。有壹種說法是，擔心如果支援財閥運營的企業會引發特惠是非，政府內部議事決定因而被推遲。但這不該是用政治邏輯來看待的問題。為了守護在海外展開競爭的企業，現在就應該出臺迅速、果斷的對策。雖然考慮給分擔大股東痛苦的努力等支援政策附加什麽條件是必要的，但是不能因為猶豫不決而錯失黃金時間。

한국어