誰是刷新老舊保守的新人物？. April. 20, 2020 07:37. by 朴濟均 記者 phark@donga.com. 骰子已經扔出。以創紀錄的壓倒性勝利，文在寅政權壹下子有了力量。但是對於文在寅總統個人來說，果真如此嗎？我的想法不是。因為，歷屆任何壹位總統都無法避免的五年單壹任期制車輪，呼地壹下滾到了文在寅總統面前。 五年單任的總統在執政後半期舉行的議會選舉將踩下“跛腳鴨”現象（任期末權力分散現象）的加速踏板。因為無論勝負，隨著朝野兩黨新陣容的形成，壹直以來處於迷霧之中的未來權力的輪廓逐漸浮出水面。從金泳三、金大中、李明博、朴槿惠執政後半期的1996年、2000年、2012年、2016年，打從議會選舉起，總統的權力開始從指縫間像沙子壹樣漏掉。 實際上的時間也不多了。下屆總統選舉日是2022年3月9日，離大選只剩下不到兩年。正如歷屆政權末期壹樣，從明年初開始，政局將無法控制地陷入大選局面。文在寅總統能夠正常工作的時間也就到今年年底為止。 文在寅總統曾在盧武鉉前總統的旁邊親眼目睹了“跛腳鴨”。所以他會深知自己也無法逃避“跛腳鴨”的宿命。因此，不免讓人擔心，出於已沒有多少時間工作的急迫感，他為了今年內在南北和解、密切對華關系、所謂的檢察改革和更換主流勢力等宿願事業上取得成果而用力過猛。 這是總統對執政黨取得壓倒性勝利的壹聲。“將相信國民，大膽前進。”希望那句話不專斷獨行的扳機。最重要的是，文在寅總統要警惕說不定是議會選舉勝利壯大的Hubris（當權者的傲慢）。因為我們已經看過了太多當權者因為傲慢而在任期末期或之後陷入桎梏的樣子。 文在寅總統乃至文在寅政權都有不可傲慢的決定性理由。在此次議會選舉的選區選舉中，共同民主黨獲得163席，未來統合黨獲得將進總議席數壹半的84席。但是在全國253個選區總得票率中，民主黨為49.9%，統合黨為41.4%，只有8.5個百分點的差距。在許多激烈競爭地區，民主黨候選人以微弱優勢獲勝，從而引發了這種現象。 比例代表政黨的得票率也差不多。泛進步陣營只有50%多壹點，泛保守陣營只有40%多壹點，相差10個百分點左右。也就是說，保守政治勢力雖然已經潰敗，但保守選票並沒有被毀滅。文在寅政權應該銘記目前約有40%的批判性國民的存在，去面對日後的國政。 盡管如此，本應在現場直接進行牽制的保守政治卻崩潰了。即使不是這樣，保守政治還是太老舊了。在選舉中投票給未來統合黨候選人的很多人不是因為該黨好，而是因為討厭政權的暴走。 共同民主黨在公推中，青瓦臺出身的“文周圍人士”、親文·親曹國傾向的青年和企業家、法官、警察出身等都進行了大換血。統合黨有過什麽大換血嗎？在觀看開票節目時，很多人在想，這樣的舊政治人物也得到了未來統合黨的公推嗎？其中雖然也有人因為選區選票非常有利而當選，但那只是刻畫了在首都圈未來統合黨的老舊形象。 更何況，隨著選舉臨近，未來統合黨變得更為急躁，聘請了80歲的金鐘仁擔任總選舉對策委員長，在選舉慘敗後，還要委任他為緊急對策委員長。甚至還有其他黨的代表（黨首）安哲秀也被提名為緊急對策委員長的候選人。再加上去年大選慘敗的主角、無黨派當選者洪準杓也早已表現出“重新加入未來統合黨後挑戰大選”的意向。這到底是什麽？ 破成那樣還不明白嗎？此次議會選舉的信息已不言自明。相比未來統合黨的政策和展望，人們更加討厭渾身散發著老朽氣息的人物。不，應該說討厭未來統合黨本身嗎？如果不徹底改變，就不會有未來。 要想做到這壹點，首先應從緊急對策委員長開始樹立引人註目的人物，在今年內培養在下屆總統選舉中能拉到中間選票的具有擴張性的大選候選人。值得慶幸的是，通過此次議會選舉，終於可以洗卻樸槿惠的殘余影響。就是要培養告別彈劾歷史、按照黨名走向“未來”和“統合”的新人，他的生活中有故事、對30∼49壹代和中間選票有號召力的嶄新的大選候選人。只有這樣，才能盡快整頓已經崩潰的保守政治。

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