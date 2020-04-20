金融委：放寬金融公司限制...市場資金供給能力最高可達394萬億韓元. April. 20, 2020 07:37. by 李建赫 gun@donga.com. 政府為了引導金融公司加大對因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)而陷入困境的經濟主體的支援，將暫時放寬流動性及健全性限制。政府期待，通過這些措施，資金供給能力最高將增至394萬億韓元。 金融委員會19日發表了上述內容的“金融管制靈活性方案”。首先，對銀行放寬了今後30天內將會形成的純現金流出額對比固有流動性資產比率的“流動性覆蓋率(LCR)”限制。現行規定中，外匯LCR為80%，韓元和外匯合並為100%，但到今年9月為止，將分別降低到70%和85%。如果該比率下降，銀行就有了追加利用資產的余地。 存貸比(存款與貸款的比率)限制也將在明年6月之前被放寬。銀行原本應將存貸比調整到100%，但為了擴大對因新冠肺炎疫情經營上陷入困境的小工商業者的貸款，減少回收壓力，銀行決定即使違反存貸比在5%以內，也不會對其進行制裁。儲蓄銀行和相互金融組合也將適用存貸比放寬限制(10%)。同時，銀行將降低風險權重，除房地產相關行業外，今年新增個體經營者貸款會更方便。 金融公司共同降低對證券市場穩定基金(證安基金)的風險加權值。通常情況下，對股票的風險加權值為300%，但證安基金采用100%的風險加權值，從而產生出資負擔減小的效果。 政府預測，通過一攬子對策，金融公司的貸款余力將至少從206萬億韓元擴大到393.7萬億韓元。金融當局相關人士表示：“將通過免責、現場檢查、為金融公司提供獎勵等措施，引導金融公司積極向企業和小工商業者提供資金。” 對於政府的對策，金融圈雖然表示肯定，但也有人指出，因為是非常時期，所以為了貸款或資金供給，只能最大限度地進行風險評估。

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