“金正恩的邁巴赫”經由6個國家走私到平壤. April. 20, 2020 07:37. by 金藝允記者、韓基宰記者 yeah@donga.com,record@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩使用的兩輛“防彈邁巴赫”專車的走私路線被曝光。據推測，從意大利到荷蘭、中國、日本、韓國、俄羅斯，8個月內經過6個國家，最後走私到了平壤。高級豪華轎車屬於奢侈品，禁止對朝出口。 據“NK新聞”等外媒當地時間18日透露，聯合國安理會下屬的制裁朝鮮委員會正在對專家小組最終年度報告中朝鮮非法進口兩輛德國梅賽德斯奔馳S600壹事進行調查。該報告對去年7月美國“高級國防研究中心（C4ADS）”分析的內容予以了正式確認。 報告稱，最早購買兩輛邁巴赫轎車的是意大利車企。該企業2018年2月從德國工廠購入車輛，並註冊到意大利。4個月後，這兩輛車被裝載至荷蘭鹿特丹港。之後於8月底經過大阪港，9月抵達釜山港。 裝載車輛的集裝箱從釜山港被轉裝至多哥籍貨船“DN5505”號，進入了俄羅斯的納霍德卡港。納霍德卡港的立場是DN5505號沒有進港記錄，但據制裁朝鮮委員會推測，DN5505號為躲避追蹤關閉了自動識別裝置（AIS），10月5日左右抵達納霍德卡港。該委員會還在繼續追蹤其確切航線。就車輛從俄羅斯運送到朝鮮的過程，高級國防研究中心去年認為有可能通過高麗航空轉移。 據悉，朝鮮去年從事安理會禁止的煤炭非法出口等，獲得了數千億韓元的收益。去年1∼8月，朝鮮至少非法出口370萬噸煤炭，獲得了3.7億美元（約合4500億韓元）規模的收益，同樣也是制裁對象的河道疏浚沙也至少向中國出口100次，獲得了2200萬美元左右的收益。 朝鮮還違反了安理會規定每年進口精煉油不得超過50萬桶的規定。根據報告，朝鮮去年1∼10月進口了最少143萬桶、最多389萬桶的煉油產品，遠遠超過了限制的限度。

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