抗疫慈善演唱會線上開唱，群星在各自家中唱治愈之歌. April. 20, 2020 07:37. by 崔智善 aurinko@donga.com. 席琳•迪翁、滾石樂隊、碧昂絲、比莉•艾利什、泰勒•斯威夫特...... 19日(當地時間)，只要一聽到名字就能知道的超級明星舉行了祈願克服新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的線上群星演唱會。沒有華麗的舞臺表演，取而代之的是他們在各自家中低聲唱起了治愈之歌。 當天舉行的線上演唱會“One World：Together At Home”是由美國知名流行歌手Lady Gaga(34歲)提出的。其宗旨是鼓勵冒著生命危險與新冠肺炎病毒對抗的醫務人員，並設立應對基金。世界衛生組織(WHO)和慈善團體“世界公民(Global Citizen)”共同參與，演唱會得以成功舉行。以1985年為籌集埃塞俄比亞難民救助基金而舉行的“Live Aid”演唱會為例，該音樂會被稱為“Corona Aid”。演唱會通過油管、推特等社交網絡服務進行了免費直播。 在長達6個小時的演出中，110多位明星登場亮相。泰勒•斯威夫特、滾石樂隊、比莉•艾利什和斯蒂比•溫德等人在家中身穿家居服舉行了一場“無觀眾音樂會”。BBC評價說：“明星們在自己家裏唱歌的情景給被困的人們帶來了快樂。” 演出中間還播放了韓國醫療團隊的獻禮視頻。視頻介紹說，多虧他們的獻身，韓國最近進行了議會選舉、準備職業棒球開幕等，情況正在改善。美國前總統夫人米歇爾•奧巴馬、勞拉•布什和電視人奧普拉•溫弗瑞等名人也發來視頻講話，表示“深切感謝醫護人員的辛勤工作”。主辦方表示，當天的演出共籌集到了1.27億美元(約1545億韓元)的善款。

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