議會選舉結束，韓美首腦就“COVID-19對北援助”進行交流. April. 20, 2020 07:37. by 韓尚俊記者 / 華盛頓=李政恩 常駐記者 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 青瓦臺表示，文在寅總統18日晚與美國總統唐納德•特朗普通電話，重申了對(北)朝鮮的人道主義援助原則。特朗普總統當天表示，收到了朝鮮國務委員會委員長金正恩的“好信(nice note)”。 特朗普在電話中就4•15議會選舉結果對文在寅說：“取得了重大勝利。”關於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情，他表示：“韓國的應對是最佳範例。”當天的通話是在特朗普的提議下進行的，持續了30分鐘左右。特朗普總統對文在寅總統說“你是我的朋友(my friend)”，他在白宮辦公室聽取了副總統麥克•彭斯等人關於議會選舉結果的報告，並向韓國駐美大使館轉交了在包含第21屆國會議席情況的圖表上寫上“祝賀。偉大的勝利”的親筆簽名照片。 文在寅總統表示：“新冠肺炎確診患者人數大幅減少等狀況的好轉對贏得議會選舉起到了很大幫助。(美國)也在近期內穩定下來，希望特朗普總統能夠集中精力進行自己非常關心的經濟重建。” 據青瓦臺透露，特朗普總統在當天的通話中提到了從金委員長那裏收到的親筆信，並稱這是“溫暖的信”。特朗普在通話後舉行的白宮新聞發布會上表示：“我和金正恩建立了良好的關系。從金委員長那裏收到了一封好信。”議會選舉結束後，各方將通過新冠肺炎防疫合作，試圖打開南•北•美之間的對話之門。據悉，文在寅總統將在4•27板門店首腦會談迎來2周年之際，提出防疫合作等南北合作提案。

한국어