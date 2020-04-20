WSJ：太永浩當選是江南風格民主主義. April. 20, 2020 07:37. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 18日(當地時間)，美國權威經濟日刊《華爾街日報》(WSJ)在當天的社論中集中關註了，以逃北者身份首次參加地區選舉並當選的前北韓駐英國大使館公使(首爾江南甲•未來統合黨)太救民(太永浩)和鹹鏡北道礦工村花燕出身的同黨人士池成浩當選人(比例代表)。 WSJ在題為《民主主義，江南風格：脫北者們為民主主義提供了教訓》的社論中評價稱：“北韓政權本周忙於導彈試驗，而另一位北韓出身人士卻成為了熱門話題。” 接著，該報還表示，“太當選人的地區是首爾幹練的江南。聽說過他名字的人可能是在YouTube上觀看歌手PSY《江南style》MV的35億人之一。” WSJ強調表示：“兩人都屬於保守政黨，決心采取強硬的對朝政策。特別是太當選人之前曾說‘相信朝鮮人民會站起來與政權相抗衡’。如果發生那樣的事，兩人會幫助以前的同胞理解民主主義。”該報還補充說，“與江南富饒的生活不同，大部分朝鮮居民都在努力養活自己和家人。”

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