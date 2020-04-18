時隔一個月回歸的外國投資者... KOSPI指數重回1900點. April. 18, 2020 07:28. by 張潤貞記者 yunjung@donga.com. 17日，得益於時隔一個月後重返股市的外國人的股票購買，韓國綜合股價指數(KOSPI)指數上升3%，突破了1900點大關。 當天，KOSPI指數比前一天上升3.09%(57.46點)，以1,914.53收盤。KOSPI指數以收盤價為標準超過1900點，是自3月11日(1908.27)以後時隔一個多月的事情。 此前，外資在韓國市場上一直呈拋售趨勢，但時隔31天轉為“買主”，其影響很大。當天，KOSPI市場一開盤，外國投資者就開始買進股票，凈買進額達3226億韓元。機構凈買入2378億元左右，也支持了指數的上漲。此前，外資從3月5日至4月16日連續30個交易日凈賣出。在此期間，純拋售總額為14.7649萬億韓元。 專家們認為，美國的階段性經濟活動重啟方案穩定了投資心理，而且制藥公司吉利爾德科學公司正在開發的新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)治療劑“Remdesivir(瑞德西韋)”也產生了良好效果。NH投資證券研究員盧東吉(音)表示：“由於波音恢復生產以及吉利爾德的積極臨床結果，投資者對新冠肺炎治療劑開發的期待增大，這在很大程度上緩解了投資者對新冠肺炎的恐慌心理。” 韓國綜合股價指數的上升趨勢能否持續下去還是未知數。信榮證券研究中心負責人金學均表示：“雖然長期離開的外國投資者已經回來了，但散戶又會離開，可能會上演‘攻防戰’。考慮到企業的收益性是因新冠肺炎疫情而下降的，因此現在的KOSPI指數水平不算低。總體來說，雖然指數呈上升勢頭，但很難超過2000點。” 另外，國民年金基金運用委員會於17日召開會議，表示為應對新冠肺炎疫情擴散導致的金融市場變動性擴大，將在短期內擴大國內股票比重等，為穩定證券市場做出貢獻。保健福利部部長朴能厚表示：“在遵守原則的前提下，將積極增加投資，為穩定股市做出貢獻。”

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