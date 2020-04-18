中國武漢市新冠肺炎死亡病例核增1290例. April. 18, 2020 07:28. by 尹完準 zeitung@donga.com. 中國縮小新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)死亡人數的疑惑被證實。據中國《新華通訊社》報道稱，17日湖北省武漢市政府對外表示，截至16日，武漢市的新冠肺炎累計死亡人數為3869人，比此前官方公布的死亡人數多出1290人。公告稱，武漢市累計確診病例50333例，比原來增加325例。 中國保健當局國家衛生健康委員會(簡稱“衛建委”)在同一天公布，截至16日，武漢市的新冠肺炎累計死亡人數為2579人。這相當於現有官方累計死亡人數的一半，也就是說，到目前為止，這一數字還沒有被列入統計數據。 武漢市政府表示，市建委、疾病預防控制中心和公安等多部門對醫院、養老院、殯葬信息系統等進行了調查。武漢市政府解釋說，在新冠肺炎疫情初期，由於患者劇增，導致患者無法住院在家中死亡，而且由於醫院超負荷運轉，醫療人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報、誤報現象，導致死亡信息不準確。但是，有人批評當局回避責任，把漏報死亡人數的責任推給一線醫護人員。 此前，中國的新冠肺炎統計數據變化無常，被懷疑隱瞞事實，引起公眾的不信任。中國媒體《財新》最近質疑稱，運走的骨灰盒至少是官方死亡人數的兩倍。

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