上電視,“傳奇籃球皇帝”喬丹紀錄片《The Last Dance》來襲. April. 18, 2020 07:29. by 黃奎引 kini@donga.com. 在球員時期,邁克爾•喬丹(57歲)是世界體育史上獨一無二的選手。例如,“網球界的邁克爾•喬丹是誰?”的提問和“籃球界的皮特•桑普拉斯是誰?”的提問的分量就根本無法與其相比。 但是,在喬丹離開美國職業籃球(NBA)賽場過去17年之後,其華麗的名聲也逐漸褪色。現在,NBA球迷之間也圍繞“勒布朗•詹姆斯(36歲•洛杉磯湖人隊)和喬丹誰更出色?”的主題出現爭議。 對此,在因擔心新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)擴散而中斷NBA日程的情況下,美國媒體ESPN開始了“硬盤偷竊”。硬盤偷竊是指找出儲存在計算機硬盤中的舊資料,用現代方式重新詮釋的事情。ESPN在1997∼1998賽季一直跟隨喬丹,以及他效力的芝加哥公牛隊,並留下了一段“後臺”視頻。雖然不知道是什麽原因,但這段視頻至今從未向大眾公開過。 20日(韓國時間),該影像終於面世。ESPN決定,將該非公開視頻和去年拍攝的采訪等綜合在一起,制作講述喬丹一生的紀錄片《最後之舞The Last Dance》,並從當天開始播放。喬丹親自出演講述自己人生的長篇紀錄片,說明當時的情況,這部作品是第一次。 《The Last Dance》不僅有菲爾•傑克遜(75歲)教練,還有丹尼斯•羅德曼(59歲)、斯科蒂•皮彭(55歲)等當時的芝加哥隊友,還有魔術師•約翰遜(61歲)、帕特裏克•尤因(58歲)等NBA名宿。另外,巴拉克•奧巴馬(59歲)和比爾•克林頓(74歲)兩位前美國總統也將出演節目,談論喬丹。 執導該作品的傑森•黑爾導演笑著表示:“據我了解,美國前總統在手機上出現‘邁克爾-喬丹’的名字後,在第一聲鈴聲響起之前就迫不及待地接起了電話。喬丹不僅是該紀錄片的主人公,還是一名非常出色的公關人員。他還說‘這種場面需要這樣的評論’,本人主動要求接受采訪。” 雖然喬丹如此積極地參與了拍攝,但在節目播出前,他似乎有些不安。他在接受體育專門媒體《The Athletic》的采訪時表示:“看了這部紀錄片後,有時會擔心人們會認為我是個‘可怕的家夥(horrible man)’。”喬丹之所以如此擔心,是因為他在現役時期以非常嚴厲的球隊領袖聞名。在芝加哥與喬丹一起征戰5個賽季的現任金州勇士隊主教練史蒂夫•科爾(55歲)表示,“喬丹在訓練時狠狠地數落了我們,所以比賽反而更容易進行。” 在美國播出一天後,韓國粉絲們就可以通過視頻流媒體服務“Netflix”收看該紀錄片。 Netflix為因新冠肺炎疫情而呆在家裏的觀眾考慮,正在進行30天的免費體驗觀看活動。

