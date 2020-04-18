中國第壹季度經濟增長率為-6.8%，歷史上第一次負增長. April. 18, 2020 07:29. by 尹完準 zeitung@donga.com. 受新冠疫情沖擊，中國第壹季度（1∼3月）的經濟增長率自統計以來首次出現負增長。中國政府預告將采取高強度經濟刺激措施。 中國國家統計局發言人毛盛勇17日在記者會上表示：“第壹季度國內生產總值（GDP）總額為20.6504萬億元，比去年同期減少了6.8%。”這是中國自1992年開始公布季度經濟增長率以來，28年來的首次負增長和最低值。這與去年第四季度6%的經濟增長率相比，下降了12.8個百分點。 因文化大革命中國經濟瀕臨崩潰的1976年（-1.6%）是最後壹次出現負增長。如果今年整體經濟增長率出現負增長，這將是44年來首次出現負增長。 毛盛勇說，壹季度第二產業（制造業）產值下降9.6%，第三產業（服務業）產值下降5.2%。壹季度工業生產同比下降8.4%，反映消費需求的零售銷售同比下降19%。

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