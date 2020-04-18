“反省開放國民黨的失敗”，執政黨打出協治牌. April. 18, 2020 07:29. by 韓相準, 黃炯? alwaysj@donga.com,constant25@donga.com. 在4·15議會選舉中獲得自民主化以來最多的180個席位共同民主黨和青瓦臺接連喚起開放國民黨的記憶。這意味著，雖然開放國民黨在2004年議會選舉中獲得了152個席位，但由於不成熟的國政運營，不到4年就消失，絕不能重蹈開放國民黨的覆轍。 共同民主黨代表（黨首）李海瓚17日在黨選舉對策委員會解散儀式上表示：“應該深刻反省開放國民黨的痛苦，盡我們所承擔的職責，運營好政黨”，“國民給予的議席也帶來了相應的責任。”前總理李洛淵也說，“哪怕是壹點，也不能表現出傲慢、不成熟、急躁、混亂。要想履行國民給予的責任，必須凝聚國民的意誌，得到在野黨的協助”，公開談論要與在野黨進行協治。青瓦臺也在議會選舉後擴散著“不能重復開放國民黨的失敗”的說法。 擁有180個席位、無需經過在野黨同意就可以單獨處理法案和預算的執政圈出現這種言論，是因為他們認為，新冠病毒疫情引發的全球經濟後暴風已全面爆發等，執政黨應該承擔國政運營的全部責任。青瓦臺核心相關人士說：“今後展示的國政運營能力將決定‘真正勝負’的2022年大選結果”，“我們壹致認為，就像融入前總統盧武鉉榮辱的開放國民黨壹樣，不成熟的面貌將很困難。”在2004年議會選舉中獲勝的開放國民黨因廢除《國家安全法》等所謂“四大改革立法”的無理推進而遭遇逆風，此後在2006年地方選舉、2007年大選、2008年議會選舉、2012年議會選舉和大選中均敗北。 據悉，執政黨將根據克服新冠疫情情況，正在構想在下半年進行的內閣改組中提拔在野黨人士的“協治模式”。也就是說，要超越為通過國會法案的“戰略合作”，擴大其外延，確保更穩定的國政運營基礎。另壹名執政黨核心相關人士表示：“現在（除了未來統合黨之外的）正義黨、國民之黨、民生黨人士也應該參與內閣”，“文在寅總統和丁世均國務總理的想法也差不多。”在執政圈核心部門，繼第三期青瓦臺改組之後，在下半年的內閣改組中，國民之黨出身、在此次議會選舉中落選的前議員金成植被認為有可能出任經濟相關部門部長，正義黨代表（黨首）沈相奵被認為有可能出任環境、勞動領域部長。

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