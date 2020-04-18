正在成為現實的雇傭大亂……應把焦點放在維持和創造工作崗位的所有對策上. April. 18, 2020 07:29. . 今年3月的就業人數比去年3月減少了195000人。雖然此前就有預測認為，新冠疫情帶來的經濟蕭條將導致工作崗位減少，但減少幅度比預想的要大。從單月就業人數來看，這是自全球金融危機後的2009年5月減少24萬人後11年來的最大減幅。新冠疫情余波更甚的4月就業形勢將更糟。 為了克服這種雇用混亂局面，必須盡快挽救經濟，特別是激活內需景氣。如果想激活內需景氣，發錢促進消費固然好，但更重要的是解除壹直以來束縛企業活力的限制，這才是根本而有效果的方案。 文在寅總統在13日舉行的青瓦臺首席秘書、助理會議上就新冠疫情表示：“挽救經濟的開始和結束都是工作崗位。”其宗旨是尋求對策，最大限度地維持面臨失業危機的勞動者的雇傭。不僅是緊急援助，還需要在危機平息後繼續維持雇傭，進而創造雇傭的政策。 但是，大韓商工會議所、全國經濟人聯合會、韓國經營者總協會、韓國貿易協會、中小企業中央會、韓國中堅企業聯合會等6個團體和《東亞日報》壹起分析了共同民主黨的經濟公約，發現有很多令人擔憂的地方。例如，共同民主黨和比例代表政黨共同市民黨作為“共同政策公約”第1號發表的綜合購物中心的開店及營業限制，也許對得票有所幫助，但是對於激活內需經濟反而是反效果的政策。 除此之外，為實現“公正經濟”而提出的各種法令也妨礙了自由的企業活動，成為創造就業崗位的絆腳石。更何況，這並不是像最近這樣經濟不好的時候打出的牌。現在最重要的是激活經濟，守住工作崗位，所有政策的焦點都要放在這些上。 此次議會選舉使政府和執政黨的責任更加重大。光靠緊急災難支援金等福利對策是無法增加工作崗位的。為了創造大量激活內需產業的工作崗位，必須果斷放寬雇傭創出效果較大的醫療、服務產業的相關限制，尋找刺激企業投資的方案。

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