國際油價創18年來新低...... 油價跌破每桶20美元. April. 17, 2020 07:39. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 國際油價跌至18年來的最低水平，跌破每桶20美元(約2.45萬韓元)大關。有分析認為，對因新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)疫情引發的需求減少的擔憂正在導致油價下跌。 15日(當地時間)，在美國紐約商業交易所(NYMEX)，5月份交貨的西得克薩斯產原油(WTI)以每桶19.87美元收盤，比前一天下跌1.2%。這是自2002年2月以後18年來的最低值。WTI的價格在今年年初還維持在60美元左右，但是3個月後下降到了20美元以下。倫敦期貨交易所6月份布倫特原油也下跌6.45%，收於每桶27.69美元。 12日，OPEC+(石油輸出國組織和10個主要產油國協議體)正式達成協議，決定從下月1日起兩個月內每天減產970萬桶原油，但有評價認為，這一舉措不足以抵消新冠肺炎疫情導致的需求減少。 當天，國際能源機構(IEA)預測，4月份日均原油需求將比2019年減少2900萬桶，為1995年以來的最低值。考慮到去年全球原油消費量為每天1億桶，相當於減少了約30%。 美國過剩的原油庫存也加劇了油價的下跌。美國能源情報署(EIA)表示，上周原油庫存增加1920萬桶，高於專家預期(1202萬桶)。IEA預計表示：“即使今年下半年旅遊限制等有所放寬，世界原油需求也將同比日均減少930萬桶，基本抵消過去10年累積的需求增量。”

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