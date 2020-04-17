美國媒體：“如果像韓國壹樣，美國大選沒有必要延期”. April. 17, 2020 07:39. by 東京=常駐記者 朴亨俊、金藝允記者 yeah@donga.com. “在韓國選舉中，病毒給執政黨帶來了壓倒性的勝利。” 美國《紐約時報》當地時間16日以上述題目，分析了韓國執政黨成功應對新冠病毒疫情是獲得壓倒性勝利的原因。《紐約時報》報道說：“兩個月前，因不斷惡化的失業率、文在寅總統親信的醜聞等，議會選舉的前景並不樂觀。當初對新冠疫情的應對也受到了過低估其威脅的批評”，“但是進行了大規模的診斷檢查，收到了外國首腦提供診斷工具的請求，在時機合適的時候實現了逆轉。” 美國《華盛頓郵報》說：“教訓是明確的。只要事前充分註意，就沒有必要推遲11月（美國）的大選或進行郵寄投票”，“現在是美國應該學習的時候了。” 中國共產黨機關報《人民日報》海外版的海外網報道稱，“共同民主黨把‘克服新冠疫情’作為選舉口號，未來統合黨高喊‘審判政權’，民心向執政黨傾斜。”海外網還展望：“此次選舉的結果，作為現任韓國政府立法課題的司法改革將更加有力。” 日本媒體預測，隨著執政黨取得壓倒性勝利，今後韓日關系將很難得到改善。《朝日新聞》分析稱，“在歷史問題上壹直對日本采取嚴厲態度的執政黨正在躍進，文在寅政權可能會向日本方面表現出更加強硬的姿態”。就國會議長文喜相提出的以韓日國民和企業自願捐款解決征用問題的法案，報道預測稱：“肯定會在新國會議員任期開始的5月末之前被廢除或被否決。” 《讀賣新聞》報道說：“（文在寅政權）將維持目前圍繞韓日關系惡化進行對話、避免極端對立的路線，但看不到解決征用問題等懸案的前景。”

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