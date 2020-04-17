新冠病毒也無法阻止的羅賓森追悼活動. April. 17, 2020 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)也沒能阻止人們對英雄的追悼。 每年4月15日(當地時間)，美國職業棒球大聯盟(MLB)都會舉行各種“傑基•羅賓森日”追悼活動。這是為了紀念MLB首位黑人球員傑基•羅賓森1947年4月15日首次參加MLB比賽。從2009年開始，所有選手在當天舉行的比賽中都將身穿羅賓森的背號42號出場。這是為了紀念不屈服於種族歧視的故人的精神。 由於新冠肺炎疫情，聯賽的開幕被無限期推遲，雖然無法觀看比賽，但當天各種捐贈活動接連不斷。特別是上賽季結束後宣布退役的科蒂斯•格蘭德森(39歲)向新冠病毒食品銀行事務所捐贈了4.2萬份餐券。格蘭德森在自己的推特上留言說，“雖然棒球被中斷有些可惜，但今天是比棒球更有意義的日子。” 講述羅賓森生平的電影制作人也表達了將進行巨額捐款的意向。2013年上映的電影《42》的制片人托馬斯•圖爾建立的“Tulco”財團當天決定捐贈420萬美元(約51.6億韓元)。預計捐款將用於為因新冠肺炎疫情而遭受損失的美國國內黑人社會服務的醫療團體。 美國職棒大聯盟球員也紛紛通過社交網絡服務(SNS)等留下追悼文章。本賽季轉會到羅賓遜生前效力的洛杉磯道奇隊(當時布魯克林道奇)的黑人投手大衛•普萊斯(35歲)遺憾地表示，“轉會到道奇隊後一直在等著這一天的到來。現在讓我們安全地呆在家裏吧。”此外，匹茲堡隊的投手克裏斯•阿徹、紐約大都會隊的投手馬庫斯•斯特勞曼等人也留下了紀念羅賓森的文章。

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