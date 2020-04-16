現代汽車在越南首次超越豐田. April. 16, 2020 07:40. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車今年第一季度(1~3月)成為越南銷售轎車最多的整車品牌。這是現代汽車首次超越東南亞整車盟主豐田。 據越南汽車產業協會(VAMA)15日透露，現代汽車在越南的合作法人“現代Thanh Cong”第一季度銷售了15362輛轎車。豐田以13748輛緊隨其後。這是現代汽車在越南的汽車銷量首次超過豐田。兩家公司都受到了新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)的影響，銷量比去年第一季度有所減少，但在減少幅度方面現代汽車僅為8.5%，而豐田則高達28%。 從很久以前開始，東南亞整車市場就一直是日本的天下。這主要是因為豐田、日產、本田等日企在當地建立了整車工廠，早早占領了市場。但現代汽車的小型轎車雅紳特和Grand i10等在當地也受到好評，僅第一季度就分別售出4440輛和3860輛，前景一片光明。 現代汽車通過推出途勝和聖達菲等運動型多功能車(SUV)在銷售車型上實現多元化，並最終實現了銷量的增長。以3月份為準，豐田售出5143輛，超過了現代汽車的5086輛，但現代汽車獲得了“可以充分嘗試”的自信。現代汽車去年11月確定了在印度尼西亞建立年產25萬輛整車的工廠的計劃，並提出了擴大東盟市場銷量的藍圖。

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