全球新冠病毒感染確診病例超過200萬. April. 16, 2020 07:40. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 15日，全世界新型冠狀病毒感染癥確診患者超過了200萬人。據統計網站“世界實時記錄”統計，截至15日下午4時，全球新冠確診病例為2000734例，死亡病例為126776例。 全球確診病例3日突破100萬，僅12天就增加了壹倍。最初100萬名確診患者的出現經歷了3個多月的時間，但之後到200萬名為止只用了不到兩周的時間。自去年12月31日中國首次向世界衛生組織報告以湖北武漢為中心出現不明原因肺炎病例以來，時隔106天。 新冠病毒正在以美國和歐洲為中心迅速擴散。按國家來分，確診病例數依次是美國（61.4246萬人）、西班牙（17.4060萬人）、意大利（16.2488萬人）、法國（14.3303萬人）、德國（13.2210萬人）。 美國在上個月27日確診患者超過10萬人後，不到壹個月就暴增至6倍以上。特別是紐約州的確診患者突破了20萬人，占美國確診患者的三分之壹。 拉美地區和俄羅斯近日確診病例暴增，成為新的導火索。巴西和秘魯分別有2.5萬多人和1萬人。據路透社報道，考慮到拉美地區相對惡劣的保健體系，實際感染人數可能更多。

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