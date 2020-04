Covid-19“One World居家演唱會”......SuperM傳遞希望. April. 16, 2020 07:40. by 金基潤記者 pep@donga.com. 組合SuperM將於當地時間18日參加在美國舉行的超大型在線慈善演唱會“One World:Together At Home”。 在韓國國內歌手中,SuperM是唯一一組以演出者身份參與其中的歌手(包括組合)。 此次演唱會旨在為對抗新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)的全世界醫療工作者加油助威,並籌備新冠病毒應對基金。流行歌星Lady Gaga與世界衛生組織(WHO)和慈善組織“全球公民運動(Global Citizen)”共同舉辦了活動。 出演的流行歌手、國際明星也非常華麗。這也是與1985年為籌集埃塞俄比亞難民救助基金而舉行的超大型演唱會“Live Aid”相媲美,被稱為“21世紀Live Aid”的原因。包括埃爾頓•約翰、保羅•麥卡特尼、斯蒂比•溫德等傳奇大師,泰勒•斯威夫特、席琳•迪翁、詹妮弗•洛佩茲等都將加盟該活動。此外,比莉•艾利什和卡米拉•卡貝略和查理•普斯等人也將亮相。奧普拉•溫弗瑞、塞繆爾•傑克遜、大衛•貝克漢姆、傑克•布萊克等國際巨星也將參與其中。他們將展示演唱會主題“融為一體、善良、希望”的主題。 此次活動是從英國樂團酷玩樂隊的主唱克裏斯•馬丁以“#Together At Home”的標簽進行照片墻直播表演開始的。隨後,通過鋼琴家郎朗、足球明星貝克漢姆、電視人溫弗瑞等人的參與,逐漸擴展。 共同策劃演唱會的Lady Gaga與蘋果首席執行官(CEO)蒂姆•庫克等68家企業進行視頻通話,募集了捐款。僅一周時間募集的金額就高達3500萬美元(約430億韓元)。演出結束後,這些善款將轉交給世衛組織。 此次演唱會將從韓國時間19日上午6時開始現場直播。在美國、英國、加拿大等主要電視臺以及油管、照片墻、臉書、推特等各種社交網絡服務(SNS)上都可以實時觀看。SM娛樂表示:“SuperM作為唯一的K-POP歌手參與其中,將與世界級的頂級明星一起為克服新冠病毒增添力量。”

