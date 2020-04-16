古典音樂是如何變得“崇高”的？. April. 16, 2020 07:40. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 一說到“古典音樂”，人們腦海中就會形成一種觀念，那就是嚴肅真摯，給人以“高貴”的感動。原因何在？是從什麽時候開始的呢? 一位鋼琴家的講座兼獨奏音樂會引起了平靜的反響。鋼琴家許孝貞本月初在YouTube上公開了去年在首爾藝術殿堂和大邱、光州舉辦的“許孝貞的人文學獨奏音樂會-古典音樂是如何變得崇高的？”。該視頻隨著作曲家和鋼琴家等音樂家在SNS上共享，在音樂界成為了熱門話題。一位作曲家說：“既有趣又激動。格調不同。” 許孝貞在音樂會上表示：“我一直以古典音樂具有特殊價值的信念進行音樂創作，但我認為音樂也被視為‘商品’，因此開始研究‘古典音樂=高尚’的想法是如何出現的。” 據她介紹，隨著19世紀樂譜出版數量的增多和重新演奏以前演奏的音樂，音樂逐漸產生了“歷史、價值高”的觀念。“經典classic”一詞也是在這個時候出現的。 另外，當時在西方哲學界流行的“崇高”言論也對音樂產生了影響。她說，隨著希臘哲學家隆吉努斯的《崇高論》被翻譯出來，“崇高“談論成了哲學的重要主題，作曲家們也努力將“崇高”融入音樂之中。英國哲學家伯克的“像遠遠看到崇高的暴風雨一樣，夾雜著恐怖和快樂的感情”理論對藝術家們產生了很大的影響，表現了對音樂的黑暗和激烈。哲學家康德認為，通過哲學無法接觸到的無限存在，可能通過“崇高”這樣的美學過程被揭示出來。貝多芬也在工作桌上珍藏了康德的一句“天上閃耀的星星，我心中的道德律”。 許孝貞下結論說：“我認為今天的音樂家也應該不放棄崇高的本質，抓住不放。” 14日，許孝貞在接受記者電話采訪時說：“我和聽眾一起了解了與愉快不同的古典音樂的本來面目‘崇高’，我想尋找我們這個時代音樂的價值，於是策劃了這個獨奏音樂會。”她的《人文學獨奏音樂會》計劃今後每年舉行2次左右，共舉行7次。 許孝貞畢業於首爾大學器樂系和美學系，在美國威斯康星麥迪遜大學獲得鋼琴博士學位，並在首爾大學修完了西洋音樂學博士課程。

한국어