歐洲重新開啟學校大門，家長稱“擔心感染”強烈反對. April. 16, 2020 07:41. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “我們的孩子不是實驗室裏的老鼠。” 當地時間15日，丹麥政府解除了為阻止新冠疫情擴散而實施的停課令，學生家長的抗議之聲日益高漲。其他歐洲國家也將推動開學，把它作為逐步解除“新冠封鎖令”的第壹步，政府和家長之間的爭議將加劇。 據彭博社報道，丹麥政府從當天開始開放托兒設施、幼兒園和小學。這距離上個月11日向全國所有學校下達停課令已經過去了34天。初中和高中將於下個月10日開學。丹麥政府計劃，此後逐漸解除返回辦公場所等封鎖令，如果確診患者增加，將再次實施限制措施。因為如果更晚解除“新冠封鎖”，國內生產總值將減少6%左右。 家長們隨即開始反對，“為什麽解除封鎖令限制的第壹項措施就是開學？”截止至當天，丹麥國內新冠累計確診病例6511例，死亡300例。家長們認為，目前病毒是否擴散到頂點尚不明確，子女們可能面臨感染的危險。 壹個家長團體在社交媒體上發表“我的孩子不會成為實驗室老鼠”的文章後，4萬名家長表示支持。壹些家長表示，將抵制政府開學指示。對此，丹麥總理梅特·弗雷德裏克森在14日的記者會上解釋說：“這是根據醫療專家的建議進行的”，“即使開學，也將禁止超過10人的授課活動，將壓縮班級規模進行授課。” 法國也把學校開學作為放寬封鎖措施的壹部分。法國總統馬克龍13日通過對國民電視講話表示：“將封鎖令延長到下月11日，是否再次延長封鎖將視今後的情況而定，但兒童保育設施和小學、初中、高中將從11日起全部開學。”據《世界報》報道，當家長對此表示憂慮後，法國教育部長布朗蓋在接受追加采訪時出面澄清說：“在今後兩周內，我們將決定向學生和教師提供口罩等追加措施。” 歐盟27個成員國中，除瑞典外，其余26個成員國壹直實行停課令。根據歐盟的調查結果，其中六七個成員國將計劃本月內開學，8個左右的成員國正在準備下月開學。贊成和反對開學的爭議將擴大到整個歐盟。實際上，隨著英國13歲少年、法國16歲少女、比利時12歲少女等最近歐洲10多歲青少年接連死於新冠疫情，學生家長的擔憂也在增加。 專家之間也出現了贊反兩種意見。英國聯合城市學院倫敦研究團隊6日發表研究報告，分析過去傳染病的案例，認為停課令對控制疫情擴散沒有多大作用。還有人指出，停課導致教育空白和各階層間的教育差距是更大的問題。 相反，據國際學術雜誌《BMC傳染性疾病》2016年發表的傳染病擴散和停課政策論文顯示，2009年甲型H1N1流感流行時停課的發病率最多將減少50%以上。《紐約時報》報道說：“壹些歐洲國家解除新冠封鎖的措施將成為今後（其他國家）新冠政策的石蕊試紙。”

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