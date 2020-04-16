擔心聯賽中斷期間成為“胖子”，運動員與飲食的戰爭. April. 16, 2020 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我還在努力盡量不去存放面包的冰箱附近，這可真不容易啊。” 在新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)擴散的情況下，在西班牙馬德裏的家中進行康復的埃登•阿紮爾(29歲•皇家馬德裏隊)最近在接受比利時電臺RTBF采訪時吐露了自己在體重管理上所遇到的困難。 本賽季開始前，從切爾西(英格蘭)轉會到皇馬的他，因在加盟球隊時變胖的身軀而遭到了“自我管理失敗”的批評。此前，阿紮爾承認：“加盟皇馬前，我度過了一個暑假，體重比在切爾西時增加了5公斤。” 本賽季僅打進1球，狀態低迷的他2月因小腿骨受傷接受了手術，目前正在恢復中。因體重增加而吃盡苦頭的他，正在努力防止再次發胖。阿紮爾說，“他正在努力避免吃太多東西。因為訓練師不能來家裏，自己正在通過視頻訓練鍛煉身體。” 平時一直以結實腹肌著稱的“魔鬼身材”選手們也害怕在聯賽中斷期間會成為“胖子”。效力意甲尤文圖斯俱樂部的埃倫•拉姆齊(30歲)表示：“在踢實戰時，體重自然會有所調整，因此不用擔心，但現在情況完全不同。”雖然他根據球隊提供的程序管理體重，但妻子的料理卻是難以忍受的誘惑。拉姆齊說：“妻子喜歡做飯，我喜歡吃妻子做的菜。”他補充說，“拿我的孩子吃的餅幹，就著茶一起吃，也很難停下來。” 對此，一些俱樂部甚至對球員在家吃飯都進行了嚴格管理。法甲聯賽AS摩納哥隊的塞斯克•法布雷加斯(33歲)在接受西班牙《馬卡報》采訪時表示，“早上、中午、晚上用照片拍下自己吃的東西，發送給球隊營養師。我們生活在徹底的管理之中。” 與中斷團體訓練的歐洲不同，國內職業足球K聯賽在遵守新冠肺炎疫情預防守則的情況下進行訓練，等待聯賽開幕，因此對體重管理的負擔較小。K聯賽的某球隊相關人士表示：“因為正在進行自我訓練和隊內分組對抗賽，所以選手們的體重急劇增加的可能性並不大。我們還在隨時檢查運動員的體脂比重。”

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