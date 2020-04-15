投出冷靜評價文在寅政權三年成績和在野黨掌權能力的壹票. April. 15, 2020 07:53. . 第21屆議會選舉投票將於今天上午6時至下午6時在全國14330個投票站同時舉行。預先投票率（27%）創下歷史最高紀錄，因此人們期待整體投票率也會比以前有所提高。此次投票，還同時舉行全國各地58名基礎團體長和廣域、基礎議員的再補選。在選舉運動結束之際，共同民主黨表示“為了防止國政混亂，需要確保執政黨的穩定議席”，未來統合黨則呼籲“請警告政府和執政黨無異於獨裁的暴走行為”。由於比例政黨候選人需要手動計票，計票結果預計要到午夜時分才能揭曉。 由於新冠疫情，此次議會選舉是人物、政策、面對面選舉運動消失的“三無”選舉。壹般性的話題和爭論點都淹沒在新冠疫情之中，似乎被擠出了國民的關註範圍之外。但是，議會選舉無法回避對政府和執政黨過去3年的國政運營成果進行嚴正的中間評價的本質。針對文在寅政府的收入主導增長路線等經濟政策和朝鮮無核化及外交政策、曹國事態、國政哲學和理念指向性、青瓦臺與政府的關系等國政運營方式，國民應該作出冷靜的評價。這樣的民心匯聚在壹起，可以起到議會選舉後國政運營的方向舵作用。 國民也要對第壹大在野黨未來統合黨進行冷靜的評價。是不是依托政府和執政黨的失政壹味尋求反射利益，是否具備真正的授權能力等，應該顯現出國民的意誌。未來統合黨能否打破2016年議會選舉、2017年大選和2018年地方選舉連續3次失敗之環，還是創造連續4次失敗的新記錄，均取決於國民的選擇。 此次選舉是根據“4+1”協議機制排除第壹大在野黨強行修改的選舉法實施的，結果出現了大政黨爭相創建比例代表黨、衛星黨的伎倆。議會選舉後產生的21屆國會應把全面修繕“百衲衣選舉法”作為首要課題。 在今天的投票中，還應特別註意新冠疫情的安全對策。必須制定周密的對策，不管是尤其是在投票截止時間之後投票的處於自我隔離狀態的選民們，還是臨近截止時間前來投票現場的普通選民們，確保他們都能毫無顧慮地投票。

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