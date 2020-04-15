特朗普請求的“韓國新冠病毒檢測工具”14日運往美國. April. 15, 2020 07:54. by 申娜莉記者、魏恩智記者 journari@donga.com,wizi@donga.com. 由兩家韓國國內企業生產的60萬次量的新冠病毒感染癥檢測工具14日出口到美國。這距離上個月24日美國總統特朗普在與文在寅的通話中要求韓國出口檢測設備已有21天。 此次出口的產品是上個月韓美領導人通話後，經過美國食品藥品監督管理局事先批準，由簽署出口合同的3家企業中2家企業生產的產品。據悉，檢測設備是通過美國聯邦災難管理署的貨機從仁川國際機場運往美國肯塔基州的路易斯維爾。美國有線電視新聞網（CNN）當地時間13日援引美國聯邦災難管理署報道稱，“美國上周簽署了從韓國進口75萬次量檢測工具的合同，已經向美國配送了15萬次量的檢測工具”。這意味著韓美之間關於新冠疫情的防疫合作又上了壹個臺階。 保健福利部長朴淩厚13日表示，應美國保健福祉部長亞歷克斯·阿紮爾的邀請，在韓美衛生部長通話中討論了國內新冠病毒檢測經驗、追蹤接觸者、返陽案例等。阿紮爾表示：“非常感謝韓國的經驗和信息共享。希望今後兩國能夠根據深厚的信賴關系和夥伴關系，繼續具體討論與合作。”

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