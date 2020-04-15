朝鮮在韓國議會選舉前壹天發射低空巡航導彈. April. 15, 2020 07:54. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 朝鮮在韓國舉行議會選舉的前壹天14日，向東部海域發射了被推測是巡航導彈的數枚短程發射體。這既是朝鮮國務委員會委員長金正恩在金日成生日（15日）前夕強調的軍事行動的壹環，也是在韓國議會選舉之前對韓發出的信息。 據韓國軍方透露，從當天上午7時開始，在40多分鐘的時間裏，朝鮮從江原道文川壹帶向東北方向發射了數枚短程發射體。據悉，發射體飛行150公裏以上，落在海上目標物上。韓國軍方認為，朝鮮的發射體是巡航導彈。與以最少音速的五六倍速度上升飛行後高速墜落的彈道導彈不同，巡航導彈的特點是，它的速度比音速稍慢，在低空水平飛行後，精密打擊特定目標。 這是自2017年6月8日以來，朝鮮時隔2年10個月再次發射巡航導彈。朝鮮14日出動數架蘇-霍伊系列戰鬥機，在元山壹帶發射了空對地武裝（導彈或火箭）。青瓦臺當天沒有召開國家安全保障會議，也沒有做出特別的反應。文在寅總統2017年6月8日朝鮮發射巡航導彈當天曾主持召開國家安全會議全體會議，譴責朝鮮的挑釁。 韓國軍方也於14日下午向媒體公開了相關內容。

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