特朗普“應對新冠肺炎疫情自吹自擂”，CNN等中斷轉播. April. 15, 2020 07:54. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普每天在華盛頓白宮舉行的新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)新聞發布會，被批評淪為他連任競選的宣傳舞臺。13日，甚至出現了美化政府新冠肺炎疫情應對的視頻，部分電視臺中斷了新聞發布會的轉播。 特朗普總統當天播放了一段長達5分鐘的視頻，內容為新冠肺炎疫情發病初期，媒體和專家沒有預料到美國的情況惡化，主要州長對聯邦政府的援助表示感謝等。這可以解釋為，他想應對有關自己數次無視專家警告，使美國的狀況惡化的批評。 當記者問及“為什麽做這種事”時，他回答道：“我們做了一件了不起的事情，我們所做的一切都是正確的。我們先發制人地應對了新冠肺炎疫情。”他還委屈地表示，“媒體指責我是種族歧視者和厭惡外國人的人。這些假新聞應視作野蠻人的行為。”他還攻擊對手說，領導在野黨民主黨的眾議院議長南希•佩洛西曾說“3月要到唐人街去”，但對方沒有道歉。 CNN和MSNBC中斷了新聞發布會的轉播。對總統持友好態度的福克斯新聞臺則直播到了最後。 特朗普總統否認了更換國立過敏性傳染病研究所(NIAID)所長安東尼•福西的傳聞。他說：“聽別人說我要解雇化福西所長，但我並沒有說過那樣的話。我認為他是個好人”，並給了福西所長發言的機會。福西所長之前曾說“如果政府早些開始應對新冠肺炎疫情，就能挽救很多生命”，引發了總統的憤怒。福西所長當天低調地表示：“那天的話是對家庭問題的回答。”

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