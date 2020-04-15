火熱的中低價手機競爭......蘋果也加入其中. April. 15, 2020 07:54. by 林賢錫 lhs@donga.com. 全球智能手機制造企業正在不到100萬韓元的中低價普及型產品市場上尋找出路。因為受新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)余波的影響，需求萎縮，相對突出“性價比”等消費心理正在發生變化。 據智能手機業界14日透露，蘋果公司計劃於本月末在美國等主要國際市場推出普及型智能手機。國內市場預計5月上市。這是蘋果自2016年以來時隔4年再次推出普及型機型。據悉，這款手機將與2016年推出的產品名稱(iPhone SE)相同。 以當地上市價格為準，預計市場售價很有可能在400美元(48萬韓元)左右。蘋果在此次普及型產品中，用畫質低但能節約成本的液晶顯示器(LCD)代替了高端手機的基本配置有機發光二極管(OLED)顯示屏，用長期演進技術(LTE•4G)代替了第5代(5G)移動通信，以此來降低價格。 此前，蘋果公司一直堅持超過100萬韓元的高價戰略。但是隨著智能手機更換時間的延長，高端市場停滯不前，最近還受到了新冠肺炎疫情的直接打擊。據全球知名市場調查公司Strategy Analytics最近公布的數據顯示，2月份蘋果智能手機銷量為1020萬部，與前一個月的1600萬部相比下降了36%。其他主要智能手機制造企業的銷售減少勢頭在10%以內。這也是有分析稱蘋果為應對改變的消費心理，將把重心放在中低價市場的原因。 傳統中低價市場的強者中國企業也開始通過強化低價格產品的性能或比競爭產品更低價格的方式進軍市場。 華為上月推出的“榮耀30s 5G”售價為2399元(約41萬韓元)，支持5G通信網絡，並安裝了20倍變焦的QUAD相機，為市場競爭增添了活力。小米也將於下月推出“紅米Note 9S”，售價在20∼30萬韓元之間。 三星電子和LG電子也正在強化中低價產品陣容。三星電子上月在部分國家公開了中低價機型A11•A31•A41等，顯示出在中低價陣容“A系列”上加大力度的姿態。LG電子對中低價位產品增加中國制造商開發生產(ODM)的比重，降低了生產費用，以應對競爭。業內人士預計：“在消費心理萎縮的情況下，主要企業將在今年下半年或明年上半年之前在中低價市場展開自尊心鬥爭。”

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