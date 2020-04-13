路透社：“特朗普拒絕將韓國防衛費分攤額上調13%”. April. 13, 2020 07:38. by 申娜莉記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 journari@donga.com,lightee@donga.com. 規定駐韓美軍駐紮費用韓國分攤額的第11次《韓美防衛費分攤額特別協定》磋商長期擱淺。在此前1日宣布暫時達成壹致的觀察告吹後，外電接連報道稱美國總統特朗普拒絕韓國提出的“至少上調13%”的方案，似乎很難預測其前景。 路透社當地時間10日援引兩名美國政府高級官員的話報道說，特朗普總統已經拒絕了韓國政府提出的“與前壹年相比至少上調13%”的建議。據報道，暫定協議方案總額比去年的10389億韓元增加了13%，約11749億韓元。共同社6日晚還報道說，美國國防部長馬克·埃斯帕打電話給韓國國防部長鄭景鬥，轉達了特朗普希望韓國分攤更多防衛費的意願。路透社稱，前任和現任美國高級官員認為很難立即達成協議，壹些人對能否在數周或數月內達成防衛費協議表示懷疑。 對此，韓國政府多名消息靈通人士解釋說：“路透社所描述的‘韓國政府的提議方案’指的是韓美磋商工作組的暫定協議方案。”據該通訊社報道，韓國政府相關人士表示：“我們提議上調13%，這不是壹筆小數目。”相反，美國政府相關人士在匿名的前提下，就美方的氛圍表示，“沒能得出相互能夠接受的防衛費分攤額，感到非常失望”。這可以看作是韓美仍然沒有縮小在總額上的分歧。 美國政府的壹名高級官員對《東亞日報》表示：“包含5年內共上調50億美元方案的實務級別暫定協議方案上月末報告給特朗普總統後，處於準備發表最終協議內容的階段”，“但就目前而言，我們的立場是，談判尚未結束，仍在進行。” 韓國政府當初計劃在4·15韓國國會選舉之前最終完成防衛費磋商，並在第20屆國會上批準，現在陷入了尷尬境地。壹名熟悉談判情況的外交消息靈通人士表示：“接下來是拖延到推翻裁決的特朗普總統改變心意為止，還是再次進行動搖局面的談判，目前還不清楚”，“韓美間首席代表的討論也還沒有計劃。”

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