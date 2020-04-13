臺灣繼棒球之後足球也開幕. April. 13, 2020 07:38. by 金倍仲記者、趙應亨記者 wanted@donga.com,yesbro@donga.com. 全世界體育迷的目光都聚焦在中國臺灣身上。 受新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)疫情的影響，全世界主要職業體育項目都被迫停止或推遲，但被譽為防疫模範地區的中國臺灣卻例外.在中國臺灣，職業棒球和職業足球於12日同時開幕。職業棒球開幕是世界第一，職業足球是全世界第五。 當天，在臺中洲際體育場，中信兄弟隊和統一獅隊進行了中華職業棒球大聯盟(CPBL)的揭幕戰比賽。當初CPBL計劃安排150多名觀眾入場觀看比賽，但大聯盟事務局接受了臺灣政府當局的勸告，在沒有觀眾的情況下舉行了揭幕戰。 雖然臺灣棒球此前很難接觸到，但在韓國球迷中卻表現出並不陌生的面貌。因為在KT、Kiwoom等KBO聯賽效力4個賽季的瑞恩•皮耶羅(35歲)作為統一獅隊的首發投手出場。 讓球迷心動的職業棒球開幕事實上差點提前一天舉行。CPBL原計劃在11日作為開幕賽舉行中信隊與樂天桃猿隊之間的比賽。中信隊的首發投手是曾在韓華隊和耐克森隊效力的埃斯米爾•羅傑斯。不過，由於賽前的大雨，開幕式推遲了一天。 “人體模型觀眾登場”的另類場景也被推遲到下次。為了消除無觀眾比賽帶來的寂寞，本想動用人體模型的主場球隊樂天隊繼11日的比賽後，12日與富邦衛士隊的比賽也因下雨被取消，沒能展現出人體模型的應援助威。 另外，同一天，臺灣職業足球聯賽(TFPL)在臺北、新北、桃園、臺南等4個城市同時進行了開幕賽。臺灣足協通過YouTube現場直播了截至上賽季連續3次奪冠的大同FC和臺灣電力FC的比賽。 自新冠肺炎疫情以來，這是繼塔吉克斯坦之後，亞洲第二個舉辦職業足球聯賽的。在世界範圍內，這是繼歐洲的白俄羅斯、南美的尼加拉瓜、非洲的布隆迪之後的第5個。中國臺灣的國際足聯(FIFA)世界排名為第138位，在亞足聯(AFC)內也缺乏競爭力。冠軍球隊也只能參加亞足聯杯，而不是高一級的亞冠聯賽。盡管如此，對於渴望體育的球迷來說，這是值得一看的看點。 因新冠肺炎疫情而中斷，最近重新開始的臺灣職業籃球(SBL)也於12日順利地結束了常規賽的最後一場比賽。結束臺灣銀行隊與竹泰科技隊的比賽、裕隆隊與臺灣啤酒隊的兩場比賽後，結束常規賽的SBL將於下月開啟季後賽。 中國臺灣從今年1月開始切斷來自中國內地的入境者，對違反檢疫義務的臺灣居民處以4000萬韓元的罰款等，從新冠肺炎疫情擴散初期開始就展開了高強度的防疫。結果，新冠肺炎死亡者和確診患者分別不到6人和400人，被認為成功遏制了疫情擴散。在這種氛圍下，體育聯賽也順利“拋錨啟航”。

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