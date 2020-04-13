巴黎15區區長致電瑞草區區長，表示“想學習新冠肺炎應對秘訣”. April. 13, 2020 07:38. by 洪錫鎬記者 will@donga.com. 首爾瑞草區12日表示，應法國姐妹城市的邀請，區長趙恩熙共享了新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)應對戰略。 據瑞草區透露，趙區長在從10日下午5點開始約1個小時的時間裏，與巴黎15區區長菲利普•古鐘進行了共享新冠肺炎疫情應對戰略的視頻通話。區長古鐘表示：“韓國的新冠肺炎疫情應對舉措為全球樹立了榜樣，特別是想學習瑞草區的新冠肺炎疫情應對秘訣”，並提出了請求。 趙區長還強調稱：“把重點放在口罩供應和確診患者動線公開。” 她說，“政府實行公共口罩五部制後，市民的不安感仍然沒有消除，瑞草區自行將確保的口罩先在藥店支付，統一了銷售時間。我親自去找弱勢群體，給他們免費發放。”接著她還建議道：“如果出現確診者，將調查閉路電視(CCTV)、刷卡記錄等，在主頁上準確公開動線。” 此外，趙區長還介紹了居家五部制、時差上下班五部制、午休五部制等“三連五部制”和多重利用設施停業支援金等。瑞草區和巴黎15區2016年簽訂了旨在促進彼此之間的友好關系和交流發展的協議。

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