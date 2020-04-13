事先投票證明的熱切關註和新冠擔憂……全力做好“放心投票”工作. April. 13, 2020 07:39. . 10日、11日兩天進行的4·15議會選舉事先投票中，有1174.2677萬名選民參與，創下了歷史最高投票率26.7%。這比因憲政史上首次的總統彈劾事件參與熱情比任何時候都高的2017年大選時（26.1%）還要高。因此，人們期待，此前停留在50%中後期的議會選舉投票率此次有可能超過60%。 如此高的事先投票率同時表明，國民對此次議會選舉非常關註，同時對新冠病毒的安全也感到擔憂。在警惕感染危險的同時，他們沒有選擇棄權，而是選擇了預想到相對來說人數較少的事先投票。受保持社會距離的影響，此次議會選舉不僅是街頭遊說，連選民也很難接觸到。因此，不少人預測，由於政治冷漠主義和對選舉漠不關心，投票率會很低。但是，新冠病毒的威勢，似乎不僅沒有減少韓國民眾的政治關註，反而成為提高民眾參與渴望的刺激素。 國民通過此次事先投票，表現出了為消除新冠病毒和政治參與的成熟公民意識。因為保持壹米間隔要排很長的隊，雖然拉長時間，但人們還是冷靜地等待並投下壹票。雖然大體上是為了避開選舉日當天的混亂而進行的自我防禦行為，也出現了照顧自己、周邊和共同體的小小努力的共同看法。在壹些投票站，不遵守間隔的現象偶爾會映入眼簾，但毫無問題地提前結束投票，應該是這種共同體意識的結果。 選民參與投票是實現民主主義的基本土壤，它與喜歡或不喜歡哪個候選人、哪個政黨做得好或不好等理由和結果無關。特別是當選民沒有任何物理和心理障礙，自由投票時，可以產生大家信服的結果。中央選舉管理委員會和政府昨天表示，新冠病毒居家自我隔離者，也可以在15日下午6點普通人投票結束後，在徹底的防疫對策下進行投票。現在是強迫停止和疏遠的時候。為了讓後天投票當天國民能夠安心地前往投票場，選舉當局要在完美的管理上全力以赴直至最後壹刻。

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