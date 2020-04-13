歐洲看待韓國防疫體系的眼光. April. 13, 2020 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “沒有實行全民移動限制的韓國，感染者壹度僅次於中國。但是死亡人數非常少。我們來了解壹下，這麽優秀的成績是怎麽出來的。” 這是當地時間9日出現在法國最大的民營廣播TF1晚間新聞的主持人的評價。此後約3分鐘的時間裏介紹了韓國新冠病毒防疫體系。BFM電視臺8日也介紹了韓國的事例，並報道稱：“靠的是采取公開感染者行動路線、檢查接觸者、居家自我隔離等措施。” 看到法國媒體的報道，巴黎僑民們最近說：“在歐洲，韓國政策如此受到關註還是第壹次。”美國、意大利、西班牙等國家的死亡者已經超過1萬人，歐洲多個國家因各種封鎖令，社會實際上處於癱瘓狀態。不采取移動限制而在應對新冠病毒疫情的的韓國被認為是模範事例。 法國媒體在上個月中旬之前主要報道了韓國的快速檢測系統，但從本月初開始將重點放在了利用手機衛星定位系統（GPS）的感染者管理上。目前，歐洲各國為了防治新冠病毒，紛紛實施手機GPS的使用，引發了支持者和反對者之間的激烈爭論。 在此過程中，反對論者還介紹，韓國不是模範事例，而是私生活和人權保護方面脆弱的國家。法國經濟雜誌《回聲報》6日在言論版刊登了壹位律師的文章，文中主張“韓國在監視和告密方面是僅次於中國的國家”、“韓國人靠舉報別人的錯誤來賺錢”。但是，法國《費加羅報》在9日的報道中說：“韓國與共產主義國家中國不同”，“韓國國內數據收集在法律上受到嚴格限制，只有在傳染病流行期間才被允許。” 這些媒體報道中摻雜著歐洲人不同的心理和情感。其中包含著對受損失較小的韓國的好奇心、需要學習的地方以及羨慕之情。更進壹步，對於壹直認為比自己“低壹截”的亞洲國家的防疫系統在新冠病毒事件上表現出明顯的優勢，也透露出嫉妒和不願承認的感情。法國友人在稱贊韓國的同時，也總是在對話結束後說，總要加上壹句自我安慰的話，“盡管如此，歐洲在許多基礎領域等的潛力依然如故”。 截至11日，法國新冠病毒死亡人數超過1.3萬人，整個歐洲達到7萬人。相反，韓國新冠病毒的死亡者只有214人，人數少得無法比較。只是各國的防疫對策各有優缺點，各國所處的環境有差異。世界仍在與病毒進行戰爭，無數人喪命。眼下，任何防疫政策都需要以靈活的思維進行處理。

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