放低身段的朝野政黨：“要想成為第壹大黨，還差2%”“不容易，請幫忙”. April. 11, 2020 07:51. by 柳成烈記者、尹多彬記者 ryu@donga.com,empty@donga.com. 10日是開始提前投票的日子。朝野政黨在4·15議會選舉前的最後壹個周末前夕，強調各自的核心信息“政府支持論”和“政權審判論”，展開了懇切呼籲選民支持的“泣訴戰略”。執政的共同民主黨提出了“第壹大黨大勢論”，但仍然呼籲“還有2%的不足”，未來統合黨代表（黨首）黃教安則在空地上行大禮，“希望能發揮牽制政府、執政黨的力量”，放低了身段。 ○曾宣稱“可能實現過半數（議席）”的共同民主黨，壹天之後改稱“還差2%” 直到9日為止，共同民主黨代表（黨首）李海瓚還壹直自信地表示“抓住了獲得過半數勝利的機會”，但唯獨在10日降低了姿態。李海瓚在大田市黨部召開的選舉對策委員會會議上表示：“要想成為穩定的第壹大黨，還差2%。屬於薄冰地帶的選區還很多”，“只有共同民主黨成為第壹大黨，國政才能穩定，我懇切希望各位能多出來投票。”接著，他再次強調“政府支持論”：“文在寅政府做得很好，不能讓在野黨獲勝而使國會受到牽制”，“國會應該與政府合作良好，以穩定國政。” 共同民主黨內部認為，未來統合黨由於接連出現“胡言亂語風波”，其上升勢頭有所減弱，如果繼續保持目前的氛圍，可以確保過半數議席。但是戰略企劃委員長李根炯維持了目標值“130席+α”的現有預測，提醒大家“小心身體”。李根炯在記者見面會上表示：“只有超過145席，才能穩穩地成為第壹大黨，（與共同市民黨合並的）單獨過半是現實上不容易實現的目標”，“不能因為認為氣氛好而浮躁，也不能表現出因為我們幹得好而得到了國民良好評價的姿態或言行。” ○黃教安在空地上行大禮，請求選民“幫助” 連日來對現政權進行猛烈攻擊的未來統合黨代表黃教安當天向選民們呼籲：“懇請希望發揮力量，牽制政府和執政黨的暴走。”黃教安在大學路七葉樹公園召開了記者會，並表示：“今天我想更加坦率地告白自己的心情”，“國家壹天比壹天地在傾斜，作為在野黨代表和院外政治人士，我存在局限，對此感到非常郁悶。”他還說：“在此次議會選舉中，國民對未來統合黨抱有很大期待，但我們的形象還不夠，雖然為與其他現有政黨不同而做出了努力，但還不夠充分。”因為該黨候選人接連的胡言亂語風波，議會選舉失敗的危機感變大，於是由黨代表直接提出了哭訴的戰略。 黃教安說：“這樣下去，是不容易改變的。牽制巨大執政黨的力量太過不足”，“懇切地拜托各位國民。希望妳們能發揮牽制政府和執政黨的力量。”隨後，他說道，“請求給我壹個為國家、為鐘路工作的機會”，並脫下鞋子、雙手合十，行了壹個大禮。記者會結束後，“消除殘疾人歧視聯合會”會員們抗議，要求“對‘啞巴發言’道歉”，黃教安回答稱：“正式道歉，如果需要的話會再說壹遍。”去年8月，黃教安指責文在寅總統“在朝鮮的挑釁面前成了啞巴”，結果遭到了使用貶低殘疾人用語的批評。 該黨總括選舉對策委員長金鐘仁當天也延續了政權審判論。他表示：“希望未來統合黨能夠獲得超過半數的議席，重新引領國家的未來。”金鐘仁在京畿道東豆川市的助選演說中表示：“我確信賢明的選民們會徹底認識到政府過去3年推行的各項政策，並做出應有的審判。”

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