三星生物制劑委托美國制藥公司生產能治療新冠病毒的候選物質. April. 11, 2020 07:52. by 池民九記者 warum@donga.com. 三星生物制劑(Samsung BioLogics)委托美國制藥企業生產能治療新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)的候選物質。 三星生物制劑公司10日發布公告稱，已與Vir生物科技公司簽訂了上述內容的確定意向書(LOI)。合同金額為4418億韓元，是三星生物制劑2016年在有價證券市場上市後簽訂的單一訂單合同中規模最大的一次。 Vir生物科技公司正在從類似於新冠病毒肺炎的非典(SARS)治愈患者身上確保抗體(SARS-CoV-2 mAb)，開發治療藥物。由於Vir生物已從美國食品醫藥局(FDA)那裏得到新冠病毒肺炎治療候補物質的“簡化臨床”批準，因此準備好了比其它治療劑更快獲得許可的條件。 三星生物制劑計劃，根據治療劑開發階段開始技術轉移後，最早從2021年開始在仁川延壽區松島第3工廠正式委托生產該物質。 三星生物制劑相關人士解釋說：“此次意向書合同具有約束力，即使Vir生物的候選物質不能最終獲批成為新冠病毒肺炎治療劑，全部得到現在公示的合約金也沒有問題。”

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