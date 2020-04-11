形成“墳墓島”的紐約的眼淚. April. 11, 2020 07:51. by 朴湧 parky@donga.com. 設有俘虜收容所、精神病院、露宿者收容所等躲避設施的美國紐約市布朗克斯東北方向的哈特島。這個長1.6公裏、寬530米的孤島，150年來一直被用作安置無親屬死者的墓地。該島成為揭露最近襲擊紐約市的新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)慘狀的象征性現場。《紐約郵報》9日(當地時間)報道說：“紐約市開始在哈特島的無主墓地掩埋新冠肺炎死亡者。” 報紙公開的照片現場慘不忍睹。10多名身著白色防護服和面罩，全副武裝的工作人員正在層層掩埋40多副松木棺材。棺材上寫有用鋼筆寫的名字。據《紐約郵報》報道，平時，附近萊克斯島監獄的囚犯都會在這裏掩埋一些無主屍體。但是，隨著最近新冠肺炎疫情的擴散，民間簽約企業正在進行屍體埋葬工作。 據專業統計機構《Worldometer》數據顯示，美國的新冠肺炎死亡者在一天內增加了1900人，達到1.6697萬人，超過了西班牙(1.5547萬人)。就世界範圍而言，這一死亡人數僅次於意大利(1.8279萬人)。全美確診病例增至46.8887萬人。 紐約州的死亡人數也達到了單日最多的799人，累計死亡人數增至7067人。4、5日新增死亡人數低於600人，出現了“接近頂點”的期待，但死亡人數再次增加。紐約市累計確診病例87725例，死亡4778例。據《紐約時報》報道，在在新冠肺炎危機前，紐約市平均每天死亡158人。紐約州州長安德魯•庫莫悲痛地說：“'9•11(恐怖襲擊)時，我們失去了2753條生命，在這次危機中，有7000多人失去了生命。" 死亡人數達平時2、3倍的紐約，因屍體安置設施不足，進入了緊急狀態。首先，紐約市在第一階段安排了40輛冷凍卡車，可以在醫院安置4000具屍體。接著，著手準備了在哈特島等公墓•公園等臨時埋葬屍體的第二階段對策。紐約市市長比爾•白思豪本周早些時候曾表示，他正在考慮將哈特島作為臨時埋葬屍體的場所。 紐約市長發言人弗雷迪•戈德斯坦說：“哈特島數十年來一直被用來掩埋無主屍體，今後符合這一標準的新冠肺炎死亡者將被葬在該島。”紐約市教廷當局發言人賈森•柯斯汀對《路透社》表示：“為應對萬一，我們新挖了兩個壕溝。由於保持社會距離和安全原因，(原來充當埋葬工人角色的)監獄囚犯沒有參與掩埋作業。”據悉，在哈特島埋葬屍體的方案是2008年傳染病應對計劃的一部分。

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