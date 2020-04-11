如果對看春花和集會掉以輕心，將遭遇“二次暴發”. April. 11, 2020 07:51. . 據統計，昨天新增27名新冠病毒確診患者，累計患者共計10450人。壹日新增患者減少到不到30人，是自2月20日以來、時隔50天的第壹天。大邱在出現首例確診患者、第31號患者52天後，新增患者數達到了0名。 本周是“保持高強度社會距離”的第三周，每天新增患者維持在50名上下。上個月底，第壹次實行的高強度保持社會距離似乎帶著時差取得了顯著成果。現在的防疫成績單將在壹兩周之後出爐。如果認為患者減少而松懈下來，隨時都有可能發生第二次暴發。 流動人口多、集體感染可能性最大的首都圈除了最近兩天外，依然呈增加趨勢。昨天的新增患者中，也有超過壹半的15人發生在首都圈。超過5萬名的自行居家隔離者也是隨時有可能引起大流行的雷管。被診斷為痊愈的患者中，有91名患者被確認為再次陽性，對新冠病毒尚有很多不了解的地方，這也是不能掉以輕心的原因。 由於初期防疫成功而受到關註的亞洲國家，預計也會因美國和歐洲地區留學生的歸來發生第二次暴發，因此加強了入境限制措施，並無限期停止娛樂場所的營業，重新勒緊防疫的韁繩。新加坡甚至發生了外國勞工宿舍的集體感染，患者人數激增至1910人，其中壹半是本月發生的。香港和臺灣原本每天新增患者不足10人，最近兩周也連續出現集體感染，患者人數增至973名和380名。在復活節長假裏，歐洲主要國家采取了各種措施來緩解封鎖，但在意大利再次恢復增加勢頭後，隨即決定維持封鎖令。只要世界性的流行還沒有結束，即使度過了第壹次感染的浪潮，也不能掉以輕心。 本周末是復活節（12日），而且還將進行最後的選舉遊說。想欣賞春花的出遊人數也有可能增加。如果放過好不容易控制住的火苗，很難像現在這樣集中接受治療。目前仍有超過3000名患者在接受治療，病亡率每天都在上升，現已達到1.99%。隱藏在各處的感染火種在放松警惕的時候，隨時都有可能演變成大火。現在不是放松的時候，反而應更加緊張，要用更強的保持社會距離，來切斷第二次暴發的導火索。

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